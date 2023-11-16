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亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.16

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

16 Nov 2023, 17:05

澳洲股市


今日澳洲指數小幅下跌。S&P/ASX 200指數跌0.67%，報7058.4點； ASX All Ordinaries指數跌0.65%，報7269.5點；ASX Small Ordinaries指數下跌1.1%，報2709點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：房地產投資管理公司Cromwell Property Group（+6.17%），金融諮詢公司Iress Ltd（+3.39%）以及知識產權公司IPH Ltd（+2.97%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：財富管理公司AMP Ltd（-15.76%），軟件服務公司Life360 Inc.（-6.98%）以及初級勘探公司Chalice Mining Ltd（-5.92%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊中有8個板塊下跌，其能源板塊跌幅最大，下跌1.19%。

來源：ASX

 

香港股市


香港股市低開低走。截至收盤，恆生指數跌1.36%，報17832.82點；國企指數跌1.41%，報6116.7點；恆生科技指數跌1.85%，報4049.72點。南向資金今日淨買入43.39億元，近5日累計淨賣出15.01億元。


盤面上，生物科技、半導體、中概互聯網走弱。


生物科技方面，藥明生物跌5.82%，再鼎醫藥跌5.53%，榮昌生物跌4.11%，君實生物跌3.42%。


半導體方面，華虹半導體跌4.7%，宏光半導體跌2.99%，晶門半導體跌2.86%，中芯國際跌2.24%。


中概互聯網方面，小米集團跌6.55%，阿里巴巴跌2.22%，網易跌2.39%，美團跌1.41%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持倉統計

來源：CMC Markets NG平台


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