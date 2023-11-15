亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.15

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美國10月CPI超預期降温，納指觸及年內次高點，還能追漲麼？

美國昨晚公佈的10月總體和核心CPI數據均出現超預期放緩，新車、二手車價格進一步下降，分別在10月下降0.1%和0.8%。能源價格的下跌為CPI走弱的主要推動力，能源價格下降2.5%，汽油價格下跌5%。其他分享例如醫療保健、汽車保險以及住房通脹均呈現小幅度增長。