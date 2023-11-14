亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.14

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即將發布的英偉達三季報能否助長股價創新高？

英偉達股價在第二季報發布後整體呈現震盪走勢，雖然業績表現遠超預期，但由於該股票受多方因素擾動未能進一步上漲，例如晶片出口限制新規、經濟放緩預期對需求的擔憂以及美聯儲此前 較鷹的發言對大盤的拖累。