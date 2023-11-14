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亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.14

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

14 Nov 2023, 16:45

澳洲股市


今日澳洲指數高開高走。S&P/ASX 200指數漲0.83%，報7006.7點； ASX All Ordinaries指數漲0.87%，報7207.1點；ASX Small Ordinaries指數漲1.29%，報2690.4點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：檢測公司ALS Ltd（+8.52%），軟件服務公司Life360 Inc（+6.07%）以及天然氣勘探和生產公司Beach Energy Ltd（+5.67%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：金融數據公司Link Administration Holdings Ltd（-3.25%），銀行機構National Australia Bank Ltd（-3.22%）以及能源公司Origin Energy Ltd（-3.19%）。

S&P/ASX 200中的11個板塊中有9個板塊上漲，其中能源板塊漲幅最大，上漲2.54%。

來源：ASX

 

香港股市


香港股市高開低走，反彈無力。截至收盤，恆生指數跌0.17%，報17396.86點；國企指數跌0.41%，報5964.54點；恆生科技指數跌0.74%，報3951.75點。南向資金今日淨買入13.63億元，近5日累計淨買入73.88億元。


盤面上，綠電、中資券商、醫療保健漲幅居前，體育用品、中概互聯網走弱。


綠電股方面，信義能源漲2.88%，新奧能源漲2.53%，龍源電力漲2.08%，大唐發電漲1.67%，華潤電力漲1.17%。


中資券商股方面，中金公司漲3%，國泰君安漲2.09%，國聯證券漲1.88%。


醫療保健股方面，藥師幫漲9.55%，時代天使漲5.98%，醫渡科技漲5.7%，固生堂漲5.54%。


體育用品股方面，特步國際跌16.49%，安踏體育跌4.94%。


中概互聯網方面，騰訊跌0.65%，阿里巴巴跌1.8%，美團跌2.96%，網易跌2.35%，小米跌2.22%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持倉統計

來源：CMC Markets NG平台


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