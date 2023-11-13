亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.13

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一週展望：美國10月CPI或降温，中概股財報

由於能源價格的下跌，市場預期美國10月總體CPI同比放緩至3.3%，前值為3.7%。通脹若符合預期或進一步淡化美聯儲在12月加息的可能性。騰訊、阿里、京東、網易等中概股將於本週發佈財報。