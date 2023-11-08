亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.08

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澳聯儲如期升息，澳幣應聲跳水

澳洲聯儲在11月的政策會議上將現金利率提高25個基點至4.35%，符合市場預期。 這是澳聯儲在連續四次暫停升息後首次採取行動，原因為澳洲不斷上漲的房價造成的高於預期的通膨水準。