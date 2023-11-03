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亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.03

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

03 Nov 2023, 16:35

澳洲股市

今日澳洲指數延續上漲。S&P/ASX 200指數漲1.14%，報6978.2點； ASX All Ordinaries指數漲1.13%，報7175.1點；ASX Small Ordinaries指數漲1.28%，報2658.3點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：金融科技公司Block Inc（+25.18%），計算機內存存儲技術公司Weebit Nano Ltd（+12.07%）以及鋰礦發展公司Sayona Mining Ltd（+8.97%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：葡萄酒企業Treasury Wine Estates Ltd（-8.76%），黃金勘探公司Gold Road Resources Ltd（-2.43%）以及金礦股Bellevue Gold Ltd（-2.15%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊中有10個板塊上漲，其中房地產板塊漲幅最大，上漲2.09%。

來源：ASX

 

香港股市


香港股市放量上漲。截至收盤，恆生指數漲2.52%，報17664.12點；國企指數漲2.39%，報6052.31點；恆生科技指數漲3.25%，報3937.37點。南向資金今日淨買入11.58億元，近5日累計淨買入85.15億元。


盤面上，新能源汽車、航空、中概互聯網領漲。


新能源汽車方面，零跑汽車漲6.91%，蔚來汽車漲5.68%，小鵬汽車漲4.53%，五菱汽車漲3.92%，比亞迪股份漲3.88%。


航空股方面，北京首都機場漲9.79%，美蘭空港漲7.19%，中信股份漲2.82%，南方航空漲1.37%。


中概互聯網方面，騰訊漲4.85%，美團漲2.78%，阿里巴巴漲2.92%，京東漲3.72%，快手漲5.79%，嗶哩嗶哩漲7.5%。。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

CMC Markets客户持倉統計


 來源：CMC Markets NG平台


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