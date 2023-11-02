亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.02

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鮑威爾放“鴿”，美股大幅反彈，轉折的信號？

正如普遍預期的那樣，11 月的聯準會會議將基金利率維持在 5.25-5.5% 不變，FOMC的聲明和鮑威爾新聞發布會略顯鴿派。 首先，FOMC聲明承認了近期金融狀況的收緊，家庭與企業部門在當前更緊的信貸環境下受到的影響將對經濟活動和通膨造成壓力。 而金融環境的收緊可能取代升息的必要性。