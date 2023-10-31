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亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.10.31

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

31 Oct 2023, 17:25

澳洲股市


今日澳洲指數高開低走。S&P/ASX 200指數漲0.12%，報6780.7點； ASX All Ordinaries指數漲0.1%，報6967.5點；ASX Small Ordinaries指數漲0.18%，報2561.4點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：家禽生產商Ingham Group Ltd（+7.92%），建築集團Johns Lyng Group Ltd（+4.81%）以及軟件公司Life360 Inc（+4.73%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：計算機內存存儲技術公司Weebit Nano Ltd（-8.31%），鋰礦發展公司Sayona Mining Ltd（-7.41%）以及軟件服務公司Data#3 Ltd（-5.18%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊中有8個板塊上漲，其中材料板塊跌幅最大，拖累大盤，下跌1.08%。

來源：ASX

 

香港股市

 

香港股市低開低走。截至收盤，恆生指數跌1.69%，報17112.48點；國企指數跌1.65%，報5861.74點；恆生科技指數跌2.47%，報3759.16點。南向資金今日淨買入19.35億元，近5日累計淨買入87.7億元。


盤面上，新能源汽車、內房、特斯拉概念跌幅居前。


新能源汽車方面，零跑汽車跌15.84%，長城汽車跌5.7%，恆大汽車跌4.21%，理想汽車跌3.4%，蔚來汽車跌3.34%。


內房股方面，遠洋集團跌5.68%，寶龍地產跌4.88%，融創中國跌4.68%，綠城中國跌3.68%。


特斯拉概念方面，贛鋒鋰業跌12.21%，比亞迪電子跌10.19%，天齊鋰業跌3.76%，福耀玻璃跌2.99%。

 

商品外匯


來源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持倉統計


  


   來源：CMC Markets NG平台


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