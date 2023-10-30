亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.10.30

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一週展望：美聯儲利率決議、蘋果Q4財報

美聯儲或維持利率水平不變，預計不會就當前措辭進行調整。英國央行或維持當前利率水平不變。關注日本央行是否就當前YCC作出進一步調整。蘋果將發佈23財年第四季度和全年業績報告。