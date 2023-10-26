亞太市場收評 &CMC Markets客戶持倉統計 2023.10.26

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谷歌雲端業務成長低於預期大跌9.5%，短期難見底

谷歌母公司Alphabet的第三季的搜尋和其他收入成長年增11%，主要受到零售垂直領域實力的推動；Youtube收入（包括非廣告訂閱收入）從一年前的下降中恢復過來，這主要得 益於品牌廣告改善、短視訊貨幣化開始趕上消費轉變以及整體家庭消費和產品推動趨勢改善的因素，較去年同期成長12%