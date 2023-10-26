谷歌雲端業務成長低於預期大跌9.5%，短期難見底

谷歌財報回顧與對股價的影響

谷歌母公司Alphabet的第三季的搜尋和其他收入成長年增11%，主要受到零售垂直領域實力的推動；Youtube收入（包括非廣告訂閱收入）從一年前的下降中恢復過來，這主要得 益於品牌廣告改善、短視訊貨幣化開始趕上消費轉變以及整體家庭消費和產品推動趨勢改善的因素，較去年同期成長12%。 營業利潤年增24.6%，淨利年增41.6%，均高於市場預期。 管理層繼續致力於股東回報，第三季回購股份約 160 億美元。



但第三季的雲端業務營收成長放緩，年增22.5%，為84.1億美元，低於預期的86億美元。 去年第三季年增37.6%，今年前兩季年增28%，成長速度呈現放緩態勢。



谷歌股價於10月25日大幅下跌9.5%，市值下降1,666億美元，為美股史上單日第五大單日市值跌幅。 而與其一起發布財報的微軟的雲端業務收入成長高於指引，錄得3.07%的漲幅。



就從目前來看，中東局勢的不穩定性，聯準會暗示的更久的高利率環境導致長期債券不斷被拋售，以及雲端業務的成長疲軟等因素疊加造成了股價的大幅下跌，而這種現象並 不是體現在單一股票上，例如特斯拉，蘋果、英偉達均出現了大幅下跌。 至少在下一次的聯準會會議上，我們很難看到聯準會主席鮑威爾出現鬆口的可能性。 而中東局勢目前仍面臨不確定性，雖然加薩推遲了地面進攻，但此舉可能在等待美國的戰略力量的部署，接下來仍具有高度的不確定性，我們可能在短期很難看到基本面的 轉折點。

谷歌股價的技術分析

谷歌股價昨日跌破了上行通道的支撐，成交量出現大幅放量，目前空頭力量較重，短期或難以看到底部支撐。 MACD指標再次出現死叉背離，現階段仍有進一步的下行可能性，下方支撐關注7月11日低點115附近。

谷歌未來的挑戰

GoogleA （GOOGL） —— 日線圖資料來源：CMC Markets（10月26日）

作為領先的人工智慧和機器學習驅動型企業，Google在平衡投資水平以實現長期成長與透過股票回購提高股東回報方面擁有多年的良好記錄。 今年大漲的主要驅動為廣告收入復甦和AI概念的火熱（核心因素），在雲業務收入不及預期的情形下，此前的核心利好已經被完全消化，因此現階段股價可能難有更多的上漲 邏輯。 從長遠來看，我們仍需關注谷歌在人工智慧領域的發展。 當下可能面臨一系列風險，例如產品效用水準和廣告費用的競爭、大量投資壓低營業利潤率、全球宏觀經濟環境疲軟和地緣衝突不確定性所造成的投資者對成長股風險偏好下降。



