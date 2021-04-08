美联储会议摘要无新意，美元或面临回撤

因美国政府公债收益率自3月份高位下滑，美元近日涨势有所减弱，美元指数由3月31日高点93.57下滑至昨日收盘92.42. 从4月份的行情看，美元或继续走出回撤行情。美联储在公布的3月份议息会议摘要中显示，其将继续保持刺激性的宽松货币政策，没有透漏任何将提前削减QE或者是升息的线索。美联储已经屡次重申将保持近零利率相当长的时期，美债收益率自3月高位回落并且可能将在4月份延续。

另外，美国总统拜登的行政部正在计划推出高达2万亿美元的基础设施刺激计划，同时提高企业税至28%。虽然新的刺激性财政计划将有望对经济进一步催生，但同时引发政府将扩大财政赤字并扩大举债规模，间接对债市收益率形成压力，则美元或在4月份走出一波下行行情，一直到美国国内的物价通胀出现明显上行。

从相关的金融产品看，美元兑日元可能近期面临下行压力，同时黄金将暂时企稳，以对美债收益率回落做出反映。以下为对这两个产品的技术走势分析。

黄金-日线图

黄金自1月份一路下行，近期在1676附近形成坚挺的支持，并形成潜在的双底形态。自4月1日破位下行趋势线以来，潜在结束了1月份以来的下行趋势。日内的关键潜在阻力位置主要看1743美元附近，只有突破才有望形成真正的双底反弹技术形态，进一步的阻力在1784左右位置。

美元/日元-日线图

美元兑日元自2月份建立新一轮涨势，同样受到美债收益率飙升影响，日内将受到上行趋势线的支持，具体价格集中在昨日低点109.50附近，同时也受到20日均线支撑，均线显示有走平迹象，预示支持较弱，有可能被下行突破。同时，随机震荡指标RSI与Stoch与价格形成潜在的熊背离走势，若突破下行，则有望结束上行走势，其潜在的进一步空头目标首看107.70，然后是106.74. 上行阻力在2月份高点110.90附近。



