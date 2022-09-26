一週展望：美聯儲高官密集發言，美股跌跌不休？歐洲通脹恐進一步惡化

上週主要產品走勢

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本週重要經濟事件和數據

美聯儲高官發言

週一：2022年FOMC票委、波士頓聯儲主席柯林斯就美國經濟發表講話。

週二：2023年FOMC票委、達拉斯聯儲主席洛根發表講話。

2022年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席梅斯特就美國經濟和貨幣政策發表講話。

2023年FOMC票委、芝加哥聯儲主席埃文斯發表講話。

美聯儲主席鮑威爾出席有關數字貨幣的專家小組會議。

2022年FOMC票委、聖路易斯聯儲主席布拉德就美國經濟與貨幣政策發表講話。

週三：美聯儲主席鮑威爾在社區銀行大會上致歡迎詞。

週四：2022年FOMC票委、聖路易斯聯儲主席布拉德就美國經濟前景發表講話。

週五：美聯儲副主席布雷納德就金融穩定性發表講話。

在上週美聯儲公佈利率決議後，根據點陣圖顯示，美聯儲聯邦基金利率在2022年年底的中位值在4.4%，2023年為4.6%。由於全面上調利率峰值促使市場預期美聯儲的加息週期持續時間將更長。本週由於缺乏進一步的數據指引，美聯儲官員的發言或不會改變市場當前預期，美股在10月前恐難有作為。

美國8月核心PCE、個人支出月率、密歇根大學消費者信心指數 —— 週五

週五北京時間20：30將發布美國8月核心PCE數據，市場預期8月核心PCE同比進一步攀升至4.8%，前值為4.6%；環比預期為0.5%，前值為0.1%。

同一時間將發布8月個人支出月率，市場預期為0.2%，前值為0.1%

北京時間22：00將發布密歇根大學消費者信心指數終值，市場預期為59.5，與前值持平。

從數據預期來看，核心PCE仍有進一步升溫趨勢，而個人消費支出方面預期環比正增長。反映當前美國經濟仍相對強勁，支持美聯儲的鷹派決策。

中國9月製造業PMI —— 週五

週五北京時間9：30，中國國家統計局將發布9月PMI數據，市場預期9月官方製造業PMI為49.4，非製造業PMI為52.6%，均與前值持平。從預期數據來看，宏觀經濟仍舊維持相對穩定的恢復態勢，但受疫情影響仍然不夠牢固，增速上仍顯疲態。

歐洲9月CPI ——週五

週五北京時間17：00將發佈歐洲9月CPI數據，市場預期9月CPI同比上漲至9.7%，前值為9.1%，核心CPI預期同比上漲4.8%，前值為4.3%。

普京上週進行了部分動員行動，俄烏衝突或在第四季度面臨持續升級階段，歐洲深陷能源危機導致經濟前景仍舊悲觀。歐元兌美元上週進一步下跌，失守0.97，續刷2002年來新低。在通脹的進一步惡化的預期下，以及美聯儲進一步加速緊縮的背景下，歐洲央行官員表示將在10月會議上加息75個點子，並需要考慮開始縮表行動。

歐洲能源部長會議 ——週五

週五歐洲能源部長將開會討論能源飆升問題，本週料敲定一份具體的提案。或對歐洲能源企業徵收更多的超額盈利稅，對進口能源製定價格上限，以及降低能源消費需求。

以下是具體經濟數據和事件：

週一：美國9月達拉斯聯儲商業活動指數

2022年FOMC票委、波士頓聯儲主席柯林斯就美國經濟發表講話

週二：美國7月FHFA房價指數月率

美國9月諮商會消費者信心指數

2023年FOMC票委、達拉斯聯儲主席洛根發表講話。

2022年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席梅斯特就美國經濟和貨幣政策發表講話。

2023年FOMC票委、芝加哥聯儲主席埃文斯發表講話。

美聯儲主席鮑威爾出席有關數字貨幣的專家小組會議。

2022年FOMC票委、聖路易斯聯儲主席布拉德就美國經濟與貨幣政策發表講話。

週三：日本央行公佈貨幣政策會議紀要

歐洲央行行長拉加德就美歐地緣經濟問題發表講話。

美聯儲主席鮑威爾在社區銀行大會上致歡迎詞。

週四：歐元區９月消費者信心指數終值

歐元區９月經濟景氣指數

美國第二季度實際GDP年化季率終值

2022年FOMC票委、聖路易斯聯儲主席布拉德就美國經濟前景發表講話。

週五：日本８月失業率

中國９月官方製造業、服務業PMI

中國９月財新製造業PMI

歐元區９月CPI

美國8月核心PCE

美國8月個人支出月率

美國9月密歇根大學消費者信心指數終值

美聯儲副主席布雷納德就金融穩定性發表講話。

歐盟能源部長開會討論能源價格飆升問題。

本週重要產品關注

標普500指數 SPX500 —— 日線圖

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標普500指數上週五觸及今年6月以來的低點3650附近後，在尾盤呈現一定的回升。上週

由於市場在消化美聯儲在今年最激進的政策預期，即11月加息75個點子，12月50個點子。標普500指數自上週二以來錄得四日連續下跌。本週在沒有進一步的數據指引下，可能或出現一定的修復空間，由於本週有美聯儲官員的發言和核心PCE數據，本週市場傾向於反覆橫盤。

從RSI指標來看，已經進入超賣區域，在今年出現超賣的情形下，美股呈現一定的短期修

復。

從目前來看，標普500指數可能在3600 – 3650上方橫盤一段時間，短期目標關注3900。

西德克薩斯原油 Crude Oil WTI —— 日線圖

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WTI原油上週五失守80整數關口，最低觸及78.51，尾盤小幅回升至79.83。

當前價格仍處於下行通道中，整體策略仍以逢高看空為主。

考慮到俄烏衝突愈演愈烈，OPEC+或減產緩解油價跌勢。而當前價格處於下行通道下軌支撐處，短期可能面臨修復。

價格可能在77-78上方有一定支撐，或反彈至第一阻力80，若收復整數或進一步延伸至85，隨後再度承壓下挫。

香港恆生指數 HSI —— 日線圖

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恆生指數在跌破重要的支撐1900後，開始了進一步的技術性下跌，從目前來看，日線級別RSI進入超賣，短期或面臨修正，價格或反彈至18700附近，第二阻力位19500。策略仍以逢高看淡為主。

白銀兌美元 XAG/USD —— 日線圖

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白銀兌美元自9月初以來呈現強勢反彈，然而承壓於20的整數關口，圖形結構上仍處於下跌趨勢。 9月中旬在整體運行於19-20的區間，然而上週五錄得大陰，價格仍有進一步向下運行之勢，或跌至9月1日低點17.5附近。若跌破或進一步下探至17。



