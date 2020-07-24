市场中有一句非常有意思的谚语“风口上，诸也会飞”，其实这句谚语的意思就是突出“趋势的力量”。

（source：google）

不难发现，当前贵金属市场已经处于“风口”中，推动行情上涨的逻辑没有改变。

资金面上，全球主要经济体处于低利率环境没有改变，且最新的消息面上，欧元区7500亿欧元的刺激经济计划以及美联储的新1亿美元债券刺激计划成为短期金银推动的催化剂。

同时在美二季度机构资金的披露数据中可以看出，机构对于贵金属ETF（commodities etf）呈现净流入近4%的态势。4

疫情数字上，全球范围内，新冠病毒蔓延的速度正在明显加快。美国霍普金斯大学公布的数据显示，全世界已经有超过一千五百万人感染了新冠病毒，死亡人数则为62万之多。

（source：google）

短期事件的催化剂上，中美关系探讨热度的升温，成为投机力量不可忽略的重要因子。

当然，伴随本周不出意料的5连阳出现100美元以上的上涨波段空间后，技术角度我们认为下周的贵金属市场恐将迎来调整。对于不同价格区域，不同策略的投资者将迎来1800美元之后的第一次分歧。

如图所示，对于中线此前我们的视频中已经清晰表示，1760美元水平下方的可以不用看市场，安心持仓即可，那么经过本周的浪型推动，我们认为可以移动为1800美元水平下方的中线盘不必关心黄金价格变动；

短期投机的可留意T-1日前的最低价或者开盘价作为日线的离场信号，中线等待买盘入场或者加仓的可留意1815美元水平上方的市场运行，此后将做持续跟踪。

白银（silver）方面，浪型的爆发力强于黄金，符合我们此前的分析，短期变化留意M5日线的变化，市场短线投机强弱划分留意22美元水平区域。

中线层面，同黄金一样再7月16日的视频中，我们认为不必关心18.4美元水平下方的买盘筹码，那么经历本周的变化后，我们认为19.5美元水平下方的买盘筹码可以做中线持仓等待，不必在意短线变化。

综上所述，下周调整的观点源自于技术层面，市场经历本周陡峭的浪型加速上涨后，获利筹码迅速叠加，一旦出现高位松动，则回撤波动率不会小。

参考回顾：

7月22日：贯穿6年高点 金银比价趋于70

7月16日：交易提示|留意铂金的突破方向！

7月10日：1800美元后的黄金走势会如何？

7月1日：2个要素不变，贵金属上涨的框架不改

6月24日：金价开启上试1800 铂金4个月收敛等待趋势方向

6月22日：金银重新突破！

（以上分析源于CMC Markets 市场分析师任震鸣）

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