1、美股何时会出现调整?

美股在今年2月至3月23日出现了股灾式的下跌,此后3月23日即筑底上行,Nasdaq100的走势非常强,早已经超越了2月20日的高点,并且已经在2月的高点上方运行了超过2个月时间,道琼斯30指数则基本恢复了2月份下跌波段的三分之二以上。

逻辑上看,推动这一轮美股反弹的本质就是钱,和政府意志。特朗普救市、托市的态度和意志非常明确以及坚决,这个点来看,至少维持到11月大选结束。其次,政府释放了天量的流动性以支持宏观经济,比如支票直接下放到每个公民手中,即使失业,如果在3月后买入美股,指数化的投资收益率也有50%---60%的收益,可以对冲或者弥补了因疫情带来的财产损失。

这种情况我们看到还在持续,已经和股票市场的估值没有关系,只要政府的意志不改变,流动性的利好不改变,疫情不结束或者没有明确结束的信号,美股的震荡攀升,难以结束。

2、三季度---四季度年内值得关注的产品(大宗、货币、指数等)

如问题1中的逻辑,流动性在,超级货币通胀已经无法避免,那么贵金属自然是得益者,三季度至四季度不会改变,在黄金已经破2000美金的基础下,白银的补涨以及估值发生改变,我们在二季度的持续分析中,持续推荐白银的爆发力,投资者可做文末回顾。

指数层面,对于中国股市,7月1日出现了有力度清晰的突破看涨信号,其中逻辑投资者可留意文末链接。对于美股,见问题1,对于全球其他主要经济区指数,维持看涨观点,疫情不结束,流动性信号没有改变,指数维持看涨。

其他大宗的逻辑,留意一点,寻求“部分经济体的复工复产,造成区域间的供需不平衡”,比如化工产品TDI,中国国内价格持续上涨,国际巨头巴士服出现停产,这种现象势必推动替补者股价的上涨,以及进一步刺激复产区产品价格的上涨,这种例子在一些细分相关品种中比比皆是,投资者可自己做留意。

货币,不认可美元的崩盘论调,美元无法替代,这是二战和冷战后建立的次序,美元能否出现有效的反弹,先关注美国疫情数字能否出现企稳。多留意商品货币,继续受益标的大宗价格的上涨,其次货币市场的投机者在押注美元是否会出现负利率,我们认为在11月大选前,美国不会再有利率层面的货币政策变化,如果押注负利率的等待大选之后。

3、特朗普(Trump)如果连任失败会如何?

此前我们的分析中认为,2020年的大选依旧是偏向于特朗普,相关逻辑分析投资者可回顾文末链接。

那么我们这里假设,如果特朗普失败会如何?

我们认为如果特朗普失败,最大的赢家将是欧盟,美国对欧盟、乃至加拿大、澳洲、日本等传统盟友关系有望改善。特朗普的最大特点,对于所有美国贸易伙伴,全部以美国利益至上的商业态度出发,因此得罪了不少政客及团体,如果加上“监听领导人对话”等政治新闻,自然不受传统盟友欢迎,比如德国。

那么如果特朗普没有选上,而是民主党拿下2020年,自然民主党的政策并不是以美国商业利益为第一核心,而是会寻找平衡,改善盟友关系,诸如关税等敏感问题,不会过于凌厉。

对华方面,特朗普是以商业竞争转为政治对抗,那么民主党可能与华可以达成某些商业协议,但是民主党的“人权”问题相反可能会在目前全球已经确立的格局下,增添新的变数。

4、拜登(Biden)的劣势在哪里?

对比特朗普,拜登的竞选最大劣势是没有清晰的施政纲领,尤其是在美国经济层面;其次,拜登有被报道披露在某些私生活方面,受到女权主义者的抗议,对比大大咧咧的特朗普反而显得比较被动,这一点其实很容易去分左翼中间派的票仓。

此前我们也已经有文章分析过,民主党在这次多位候选人的竞争中就已经似乎表现出“放弃”了2020,可回顾文末链接。

5、疫情何时会结束?

这个问题我们尝试从两个角度去看,其一是防控的角度,从1月的中国到2月全球疫情的出现,至今COV-19是没有有效药物的,包括所谓的疫苗试验品也会出现数天内抗体即失效的尴尬。

因此目前各国政府主要是靠防控,中国做的很成功,也是目前主要经济体中数字最漂亮的,相反,美国、日本、巴西的疫情数字就反反复复,尤其美国、巴西基本呈现一个逐渐放大,似乎出现了一个向上的拐点变化。

在这种情况下,一防输入输出、二防对内,同时要考虑到复工复产的经济因素,对各国政府是个不小的难题。

另一方面就是疫苗,这一点在我们此前的分析中就认为,以医学中常见的12个月周期角度假设,年初的3月是中、美等大国开始介入疫苗的研发,那么有效的时间至少将是出现在2021年的春季,现阶段,全球样本病例、包括试验病例的调取已经不成问题,最大的不确定性就是病毒的变异,并且是否针对全球不同环境下产生不同的变异?

最后,感谢各位CMCMarkets华人读者用户、投资者的长期支持、关心帮助,这是我任职期最后一篇的分析,预祝各位CMCMarkets的投资者在日后的金融市场中,乘风破浪,勇攀高峰,谢谢:)

(以上分析源于CMC Markets 市场分析师任震鸣)

