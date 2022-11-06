一周展望：美國、中國10月CPI重磅來襲，英國第三季度GDP

上周主要產品漲跌幅



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本周重要經濟事件和數據



美國10月CPI —— 周四

盡管美國的總體通脹已開始放緩，但核心CPI仍在上漲。截至9月，美國總體CPI同比增長8.2%，低於8月的8.3%和6月9.1%的峰值。不過，不包括波動較大的食品和能源價格的核心CPI在9月同比上漲了6.6%，高於8月份的6.3%，創下40年新高。

企業現在正以漲價的形式將更高的成本轉嫁給消費者。這一趨勢助長了核心CPI的上漲，加劇了消費者的生活成本。居高不下的通貨膨脹率導致美聯儲上周連續第四次加息75個基點，將聯邦基金利率上調至3.75% - 4%的目標區間。市場目前預計，到明年第一季度末，聯邦基金利率將至少達到5%。

在美聯儲最近一次加息75個基點之後，即將公佈的10月份CPI數據可能對美聯儲12月的會議上的加息幅度起到重要決定作用。市場預期10月總體CPI為8%，核心CPI為6.6%，與前值持平。美聯儲主席鮑威爾在上周的會議中暗示，政策制定者可能很快就會考慮放鬆緊縮步伐，可能會在下次會議或再下一次會議時到來。

中國10月貿易數據 —— 周一

市場預期中國10月出口同比（美元）增長4.5%，前值為5.7%；進口同比（美元）增長0%，前值為0.3%。

9月份進口同比增長0.3%，與8月份持平;出口同比增長5.7%，高於4%的增長預期，但低於8月份7.1%的增幅。與此同時，盡管工業生產繼續改善，但房地產投資、消費者需求呈現疲弱態勢。最近公佈的10月份制造業和非制造業PMI數據均處於收縮區間，體現出中國經濟仍然增長疲軟。

中國10月CPI、新增社融—— 周三

由於局部多地區仍受疫情影響，經濟形勢仍然嚴峻，市場預期中國10月CPI同比增長2.4%，前值為2.8%，反映出消費需求疲軟。受商品價格下跌影響，10月PPI同比預期為-1.6%，前值為0.9%。

市場預期10月新增人民幣貸款大幅收縮至8000億元，前值為24700億元；10月新增社會融資規模預期收縮至16000億元，前值為35300億元。

英國第三季度GDP —— 周五

根據英國國家統計局公佈的數據，英國第二季度經濟增長嚮上修正為0.2%，而最初估計為收縮0.1%。盡管這一暫緩可能讓英國政府有機會宣稱經濟狀況比許多經濟學家最初擔心的要好，但經濟增長的消息不會緩解許多人正在經歴的高生活成本壓力。

同樣，周五公佈的第三季度GDP初值很可能低估了全國消費者感受到的緊縮程度。最新的10月制造業PMI指數錄得46.2，低於50，錶明經濟在收縮，而8月和9月的零售額環比分別下降了1.7%和1.4%。

市場預期第三季度GDP環比下降0.4%，前值為0.2%。而9月GDP數據增長希望不大，7月份GDP僅增長0.1%，8月份下降0.3%。

以下是具體經濟數據和事件：



周一：中國10月進出口數據

歐洲央行行長拉加德發錶講話

歐元區11月Sentix投資者信心指數

周二：美國中期選舉

歐元區9月零售銷售數據

周三：中國10月CPI、PPI

中國10月M2貨幣供應

中國10月新增人民幣貸款、社會融資規模

周四：美國10月CPI

2023年FOMC票委、費城聯儲主席哈克就美國經濟前景發錶講話。

2024年FOMC票委、裏奇蒙德聯儲主席巴爾金就美國經濟前景發錶講話。

周五：英國第三季度GDP

英國9月GDP

2022年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席梅斯特就美國經濟前景發錶講話。

本周重要產品關註



道瓊斯工業指數 DJI —— 日線圖

來源：CMC Markets（11月6日）

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道瓊斯工業指數上周五因美國10月失業率反彈至3.7%，為美聯儲可能在12月放緩加息提供了依據，道瓊斯結束4日連續下跌。本周需要關註美國10月CPI是否能超預期回落，尤其是核心CPI，若核心CPI符合預期，則沒有跡象證明核心通脹已經改善，這會限制美股的反彈。

日線級別道指階段性頂部暫時確立，價格在33000下方以逢高看空處理。

現貨黃金 XAU/USD —— 周線圖

來源：CMC Markets（11月6日）

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現貨黃金上周五大幅走高，反彈邏輯與美股同理，目前價格來到了關鍵的阻力1680。下跌趨勢線阻力在1695-1700。目前暫不能判斷黃金已經企穩開始反轉趨勢，本周需要關註價格能否進一步延續反彈突破1680和1700兩個關口，若不能反彈突破這兩個阻力價格或再度承壓回落。

西德克薩斯原油 Crude Oil WTI —— 日線圖

來源：CMC Markets（11月6日）

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WTI原油自10月18日以來進行了連續兩周的震蕩嚮上反彈，價格目前來到了自10月10日以來的高點92.6，價格突破下行趨勢線壓力。本周需要關註價格能否突破前高93.8，若形成突破價格可能進一步延續多頭。反之，或形成階段性的雙頂結構。而下方關鍵的支撐在90。

澳元兌紐元 AUDNZD—— 周線圖

來源：CMC Markets（11月6日）

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澳元兌紐元10月以來錄得連續5周下跌，從指標上看，周線MACD指標呈現高位死叉，因此當前趨勢以空頭為主。從短線來看，價格呈現一定的超賣，或有一定的空頭修復空間，因此投資者需要等待回測阻力確認後再擇機佈局，上方阻力：1.1。



