一週展望：美國PCE通脹、就業報告；微軟、亞馬遜業績發佈

歡迎來到Michael Kramer本週市場重點事件展望，以及他對美國大選博彩市場的最新更新。

本週將是季度最繁忙的時間之一，充滿公司財報和經濟數據發佈，特別是來自美國的消息。大科技公司成爲焦點，谷歌母公司Alphabet（第三季度）、Facebook母公司Meta Platforms（第三季度）、微軟（第一季度）、亞馬遜（第三季度）和蘋果（第四季度）的財報可能會推動美國市場波動，尤其是科技股集中的納斯達克。投資者將密切關注這些科技巨頭對人工智能支出計劃的表述以及他們預期的收益。交易員們還將關注美國的通脹和就業市場數據，這是11月5日美國大選和11月6-7日美聯儲利率決策會議前的最後一輪數據。爲完全披露，請注意Michael Kramer及其公司Mott Capital Management的客戶持有亞馬遜、蘋果、Alphabet（A類）和微軟的股份。

美國大選更新

在過去一週，前總統唐納德·特朗普在關鍵的博彩市場上對副總統卡馬拉·哈里斯的領先優勢有所擴大。根據美國博彩網站PredictIt的數據，在押注特朗普的參與者中，有58%的人認爲他會贏，42%認爲他會輸。在押注哈里斯的參與者中，有48%認爲她會贏，而52%認爲她會輸。

目前，博彩市場顯示特朗普可能勝出，但有可能一些大額押注正在偏向數據，可能是一些財力雄厚的特朗普支持者試圖影響公衆對其競選勢頭的看法。同時，也存在一定的抽樣偏差，因爲總體上特朗普的支持者可能比哈里斯的支持者更願意下注。不過，無論市場“羣體智慧”是否正確仍不確定，因爲和任何其他市場一樣，沒有任何結果是絕對確定的。

特朗普在美國博彩市場領先於哈里斯

來源：PredictIt, Bloomberg, Michael Kramer

微軟2025財年第一季度財報

公佈日期：10月30日（周三）

微軟預計將在2025財年第一季度報告每股收益爲3.11美元，同比增長3.9%，營收爲645億美元，較去年同期增長14.2%。不過，市場的關注點將集中在公司“智能雲”部門的收入上，該部門預計增長12.6%，達到273億美元。在智能雲部門內，Azure雲計算平臺預計在恆定貨幣基礎上增長30.2%，其中人工智能貢獻了9.25%。資本支出（Capex）預計約爲145億美元。

展望下季度 分析師預計微軟下一季度的每股收益將上升至3.25美元，營收爲698億美元。同時，智能雲部門預計將貢獻293億美元的收入，Azure增速爲29.7%，AI貢獻增至9.9%。資本支出預計將維持在約144億美元的水平。

股價影響預測​ 微軟的股價目前已累計上漲14.5%，在上週四收於424.73美元。根據期權市場的定價，微軟股價在財報公佈後可能有3.9%的波動空間，無論是上行還是下行。

技術面分析 從技術面來看，微軟的股價已進入一個相對消極的階段。圖表顯示出上升的擴展喇叭形態，通常暗示下行的反轉可能性。相對強弱指數（RSI）顯示，動能已呈現出一段時間的看跌趨勢。未來，股價最有可能跌破擴展喇叭形態的下沿趨勢線，下探至370美元左右的支撐位。上行空間相對有限，阻力位在440美元附近。

微軟股價走勢，2023年7月至今

來源：PredictIt, Bloomberg, Michael Kramer

亞馬遜第三季度財報

10月31日，星期四

分析師預計亞馬遜第三季度每股收益爲1.15美元，同比增長22.7%，收入爲1573億美元，同比增長10%。其中，亞馬遜網絡服務（AWS）預計增長19.1%，達到274億美元，營業收入預計增至147億美元。

第四季度的預測顯示，收入有望增至1864億美元，營業收入達到178億美元。AWS的收入增速預計將略微加快至19.2%。

在第三季度財報發佈後，市場預計股價將有6.9%的波動，可能上漲或下跌。亞馬遜股票週四收於186.38美元，今年累計上漲24.3%。

從技術圖表來看，亞馬遜的走勢與微軟相似，在7月有所回落，8月和9月則出現反彈。然而，目前亞馬遜似乎形成了一個傳統的熊旗形態，可能已跌破上行趨勢，顯示進一步下行的潛力。首個支撐位預計在180美元附近，第二個支撐位在171美元左右。上行潛力有限，阻力位在190美元和195美元附近。

亞馬遜股價走勢，2023年11月至今

來源：PredictIt, Bloomberg, Michael Kramer

美國9月個人消費支出（PCE）價格指數

10月31日，星期四

美國個人消費支出（PCE）價格指數，被認爲是美聯儲最喜歡的通脹指標，預計在截至9月的年度中上漲2.1%，較8月的2.2%有所放緩。分析師的估計還顯示，環比增長爲0.2%。備受關注的核心PCE指數（不包括波動較大的食品和能源價格）預計同比增長2.6%，較8月的2.7%有所降溫，環比增長0.3%。

最新的通脹數據可能會影響美聯儲即將做出的利率決策，也可能在即將進行的美國總統選舉中對選民的心態產生影響，目前早期的現場投票已在進行中。

美國10月就業報告

11月1日，星期五

分析師預計，美國經濟在10月新增135,000個就業崗位，而失業率預計將保持在4.1%的不變水平。預計月薪增長將放緩至0.3%，低於0.4%，年增長率維持在4%。如果新增就業人數低於預期，或失業率顯著上升，可能會促使美聯儲將利率下調50個基點，而如果報告表現較強，則可能不會進行任何降息。根據CME FedWatch對95%的利率交易員的調查，最可能的行動是降息25個基點。

在就業報告發布之前，隱含波動率預計將飆升，尤其是考慮到美國總統選舉和美聯儲會議即將來臨。正如下圖所示，VIX 1日波動率通常會在非農就業人數（NFP) 報告發布前飆升至20點左右。這一次也不例外，表明期權溢價可能會變得昂貴。但隨後，在非農就業數據發佈後隱含波動率下降，認購期權的溢價可能減少，可能會引發美國股市（如標準普爾500指數）的初步反彈。

CBOE 1日波動率指數，2024年3月至今

來源：PredictIt, Bloomberg, Michael Kramer

關鍵經濟與公司事件

我們列出了即將到來的經濟公告以及美國和英國公司報告的重點事項：

星期一，10月28日

• 加拿大：加拿大銀行行長Tiff Macklem在多倫多Logic Summit上的講話

• 日本：9月失業率

• 西班牙：9月零售銷售

• 業績：福特（Q3），安森美半導體（Q3）

星期二，10月29日

• 德國：11月GfK消費者信心調查

• 美國：8月房價指數，9月JOLTS職位空缺，10月消費者信心指數

• 業績：先進微處理器（Q3），谷歌母公司Alphabet（Q3），美國塔（Q3），BP（Q3），墨西哥捲餅（Chipotle Mexican Grill）（Q3），電子藝術（Q2），滙豐銀行（Q3），麥當勞（Q3），蒙德利茲（Q3），MSCI（Q3），PayPal（Q3），輝瑞（Q3），皇家加勒比郵輪（Q3），Reddit（Q3），Snap（Q3），斯特萊克（Q3），Visa（Q4）

星期三，10月30日

• 澳大利亞：9月及第三季度消費者價格指數（CPI），9月零售銷售

• 歐元區：第三季度初步國內生產總值（GDP），10月商業氣候指數，10月消費者信心指數

• 法國：第三季度初步GDP

• 德國：第三季度初步GDP，10月初步CPI，10月失業率

• 意大利：第三季度初步GDP

• 日本：9月零售貿易

• 西班牙：第三季度初步GDP，10月CPI

• 美國：第三季度初步GDP，10月ADP就業變動

• 業績：AbbVie（Q3），安進（Q3），自動化數據處理（Q1），博思德（Q3），Booking Holdings（Q3），卡特彼勒（Q3），Chubb（Q3），Coinbase（Q3），DoorDash（Q3），eBay（Q3），禮來（Eli Lilly）（Q3），佳明（Garmin）（Q3），GE醫療（Q3），卡夫亨氏（Kraft Heinz）（Q3），Meta平臺（Q3），微軟（Q1），MicroStrategy（Q3），Next（Q3），Robinhood市場（Q3），Roku（Q3）

星期四，10月31日

• 澳大利亞：9月建築許可

• 中國：10月NBS製造業採購經理人指數（PMI）及10月NBS服務業和建築業PMI

• 歐元區：9月失業率，10月調和CPI

• 法國：10月初步CPI

• 德國：9月零售銷售

• 日本：日本銀行利率決策

• 英國：10月全國住房價格

• 美國：9月個人消費支出（PCE）價格指數，至10月25日的初請失業金人數

• 業績：亞馬遜（Q3），蘋果（Q4），百時美施貴寶（Bristol-Myers Squibb）（Q3），康卡斯特（Q3），康菲石油（ConocoPhillips）（Q3），雅詩蘭黛（Estée Lauder）（Q1），英特爾（Q3），林德（Linde）（Q3），萬事達卡（Mastercard）（Q3），默克（Merck & Co.）（Q3），保誠金融（Prudential Financial）（Q3），Roblox（Q3），殼牌（Shell）（Q3），優步（Uber）（Q3），美國鋼鐵（United States Steel）（Q3），威利斯塔爾斯沃頓（Willis Towers Watson）（Q3）

星期五，11月1日

• 澳大利亞：第三季度生產者價格指數（PPI）

• 中國：10月財新制造業PMI

• 瑞士：10月CPI

• 美國：10月就業報告，包括非農就業人數和平均時薪；10月ISM製造業PMI

• 業績：雪佛龍（Q3），埃克森美孚（Exxon Mobil）（Q3）

注意：雖然我們仔細覈對所有日期以確保其在撰寫時正確，但上述公告可能會有所變動。



