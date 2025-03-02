一週展望：美國就業報告、博通財報、歐洲央行利率決議

美國10年期國債收益率週三下跌至4.247%，低於1月的4.8%以上，原因是地緣政治緊張局勢和經濟增長放緩的擔憂加劇了市場對美國經濟前景的悲觀情緒。本週，多項重要經濟數據即將發佈，可能加劇市場波動，其中包括美國勞工統計局的就業報告、薪資處理公司ADP的私營部門就業報告，以及供應管理協會（ISM）發佈的服務業和製造業活動數據。

在大西洋彼岸，歐洲央行週四的利率決議將成爲決定歐元兌美元走勢的關鍵因素。同時，美國方面，博通（Broadcom） 將在週四發佈第一季度財報，這可能會緩解或加劇投資者對英偉達（Nvidia） 表現的擔憂。美國市場在英偉達週三公佈第四季度財報後下跌，該公司警告稱第一季度利潤率可能收窄。

美國就業報告

週五 3月7日

經濟學家預計，美國經濟在2月新增13.3萬個就業崗位，低於1月的14.3萬個。與此同時，失業率預計維持在4%不變，而平均時薪環比增長預計爲0.3%，低於1月的0.5%。

如果就業報告顯示美國勞動力市場依然強勁，可能會加劇市場對通脹壓力仍未完全受控的擔憂。這可能使美聯儲在降息方面更加謹慎，從而提高美元存款的吸引力，並可能導致美元對日元走強。

近期，美元兌日元（USD/JPY） 顯示出美元疲軟的跡象，日元兌美元匯率已從年初的¥158升至¥149左右。然而，¥149是日元近期的關鍵阻力位。此外，相對強弱指數（RSI）從30反彈，表明動能可能正在轉向。如果美元兌日元在¥149的支撐位反彈，日元可能進一步走弱，目標區間在¥154.50至¥155。相反，如果美國就業數據疲軟，日元可能突破¥149，並進一步升至¥143附近。

USD/JPY，2024年4月至今

博通 Q1 財報

週四 3 月 6 日

分析師預計，博通（Broadcom）將在2025財年第一季度報告22.2%的營收增長，達到146億美元，推動每股收益（EPS）同比增長35.4%，至1.49美元。毛利率預計爲77.7%。

展望未來，分析師預測該半導體制造商第二季度營收將同比增長22.1%，達到146億美元，毛利率爲77.4%，每股收益預計仍爲1.49美元。全年總營收預計增長19.1%，達到614億美元。

截至週四收盤，博通股價年初至今已下跌約15%，至197.80美元。期權市場預計，博通股價在Q1財報發佈後將波動約8.5%。

在財報公佈前，該股走勢顯得較爲脆弱。如果股價跌破當前支撐位，可能會下探至185美元附近的缺口——該缺口源於公司上次發佈季度財報時的走勢。如果跌破這一水平，股價可能進一步回落，甚至跌至160美元。儘管這種情況看似不太可能，但相對強弱指數（RSI）持續走低，暗示股價仍有下行空間。

博通股價走勢，2024年1月至今

歐洲央行利率決議

週四 3 月 6 日

市場預計歐洲央行（ECB）將在週四將利率下調0.25個百分點，但更大的焦點在於未來是否會有更多降息。交易員普遍押注歐洲央行尚未結束降息週期，並將在未來的會議上進一步降低利率。這種貨幣政策進一步寬鬆的預期，是歐元近期對美元表現疲軟的關鍵原因之一。

EUR/USD 匯率已跌破 1.04 美元，過去五週多次測試 1.052 美元未果後，出現大幅回落。如果歐洲央行繼續降息以刺激經濟，而美聯儲（Fed）保持當前利率不變以抑制通脹，同時特朗普若重新執政並對歐洲進口商品加徵關稅，歐元兌美元可能會進一步走弱。

目前，歐元已跌破短期上升趨勢線（如下圖所示），未來可能會進一步滑落至 1.03 美元。

EUR/USD 走勢，2024 年 4 月至今

重點經濟與公司事件

本週主要的經濟公告及美國和英國的公司財報包括：

週一 3 月 3 日

• 中國：2 月財新制造業採購經理人指數（PMI）

• 歐元區：2 月初步調和消費者價格指數（CPI）

• 美國：2 月供應管理協會（ISM）製造業 PMI

• 財報：Bunzl（全年）

週二 3 月 4 日

• 澳大利亞：澳洲聯儲（RBA）利率會議紀要、1 月零售銷售

• 歐元區：1 月失業率

• 財報：Abrdn（全年）、Ashtead（Q3）、AutoZone（Q2）、Beazley（全年）、CrowdStrike（Q4）、Flutter Entertainment（全年）、Greggs（全年）、Intertek（全年）、Ross Stores（Q4）、Sea（Q4）、Weir（全年）

週三 3 月 5 日

• 澳大利亞：Q4 國內生產總值（GDP）

• 中國：2 月財新服務業 PMI

• 瑞士：2 月 CPI

• 美國：2 月 ISM 服務業 PMI、2 月 ADP 就業變動數據

• 財報：Marvell Technology（Q4）

週四 3 月 6 日

• 澳大利亞：1 月貿易餘額

• 歐元區：歐洲央行（ECB）利率決議、1 月零售銷售

• 美國：截至 2 月 28 日當週首次申請失業救濟人數

• 財報：Admiral（全年）、Broadcom（Q1）、Costco（Q2）、Endeavour Mining（全年）、Entain（全年）、Gap（Q4）、Harbour Energy（全年）、ITV（全年）、JD.com（Q4）、Kroger（Q4）、Melrose Industries（全年）、Reckitt Benckiser（全年）、Rentokil Initial（全年）、Schroders（全年）、Vistry（全年）

週五 3 月 7 日

• 加拿大：2 月失業率

• 中國：2 月貿易餘額

• 歐元區：Q4 GDP

• 德國：1 月工廠訂單

• 美國：2 月就業報告，包括非農就業數據

• 財報：無主要財報發佈

注：儘管我們在撰寫時已仔細覈對所有日期，以確保其準確性，但上述公告可能會有所變動



