一週展望：美國通脹、英國經濟增長、思科業績

本週焦點將是通脹和經濟增長，首先是中國和美國的消費者價格通脹數據更新，隨後是英國和歐元區的第四季度國內生產總值（GDP）數據發佈。隨着財報季的持續進行，軟件服務公司思科 將成爲本週公佈最新季度業績的重要企業之一。此外，許多交易員還將關注可口可樂 、巴克萊、NatWest 和聯合利華 的業績報告。

美國 1 月 CPI

週三 2 月 12 日

美國 1 月通脹數據預計將顯示物價壓力略有緩解。分析師預計，1 月消費者價格指數（CPI）同比上漲 2.9%，與 12 月持平，而剔除食品和能源的核心 CPI 預計將從 12 月的 3.2% 降至 3.1%。按月計算，1 月整體 CPI 預計將降至 0.3%，低於 12 月的 0.4%。然而，核心 CPI 預計將從上月的 0.2% 回升至 0.3%。

目前 1 月 CPI 通脹互換定價顯示，年度 CPI 增長率預計爲 2.9%，與分析師預期一致。然而，如果數據低於預期，市場可能會進一步消化美聯儲今年降息的預期，這可能對美元不利。在這種情況下，美元兌日元（USD/JPY） 可能受到最大影響，因爲該貨幣對已經跌破 ¥152.75 支撐位。如果年度 CPI 意外放緩，可能會進一步削弱美元兌日元，推動該貨幣對跌破 ¥150。

美元兌日元（USD/JPY），2024 年 5 月至今

思科 Q2 業績

週三 2 月 12 日

分析師預計，思科 2025 財年第二財季的每股收益同比增長 4.4% 至 0.91 美元，營收預計增長 8.5% 至 139 億美元。展望第三財季，分析師預計公司將指引營收增長 9.1% 至 138 億美元，每股收益增長 1.8% 至 0.90 美元。

截至上週四收盤，思科股價年初至今已上漲約 5%，至 62.27 美元。根據期權市場定價，預計業績公佈後股價波動幅度約爲 5.7%，這意味着股價可能在 58.70 美元至 65.80 美元之間波動。

期權市場還顯示，在 62.50 美元和 65 美元行權價處，Gamma 水平有所積累，且看漲期權遠超看跌期權。這表明，在思科 Q2 業績公佈後，隱含波動率下降，套保資金流動可能對公司股價產生壓力，導致其下跌。

此外，該股正接近 64 美元的阻力位，該價位是 2022 年 10 月至 2024 年 8 月間形成的牛市旗形形態的 100% 延展目標。同時，相對強弱指數（RSI）顯示，股價動能正在減弱。這表明，該股可能已超買。如果思科的業績符合預期，可能不足以推動股價突破技術面及期權市場相關的阻力位。

思科系統股價，2022 年 8 月至今

英國 Q4 GDP

週四 2 月 13 日

英國經濟增長（或缺乏增長）可能會受到比平時更大的關注，這是因爲英國央行（BoE）在上週四的利率決議會議上下調了經濟增長預期，同時上調了通脹展望。此外，英國央行還投票決定將利率下調 0.25 個百分點至 4.5%，在抑制通脹與刺激增長之間尋求平衡。

英國央行的前景預測凸顯出一種“滯脹”現象——經濟增長停滯，同時通脹依然頑固。英國 10 年期國債收益率的變動也支持這一觀點，政府借貸成本上升，而英鎊兌美元走弱。若 GDP 數據疲軟，只會進一步加強滯脹的觀點，並可能加速英鎊整體的貶值趨勢，抵消年初以來的漲幅。

過去一週，英鎊/美元（GBP/USD） 曾測試 1.256 美元的阻力位，但未能突破。與此同時，支撐位在 1.23 美元附近，如果英國 GDP 數據令人失望，英鎊可能跌向該水平。若跌破 1.23 美元，GBP/USD 可能進一步下探至 1.20 美元。然而，若 GDP 數據好於預期，英鎊/美元可能上漲至 1.28 美元左右。

英鎊/美元（GBP/USD），2023 年 6 月至今

重點經濟與企業事件

即將到來的主要經濟公告及美國和英國的公司財報包括：

週日 2 月 9 日

• 中國：1 月消費者價格指數（CPI）

週一 2 月 10 日

• 澳大利亞：2 月 Westpac 消費者信心指數

• 財報：麥當勞（Q4）、Vertex Pharmaceuticals（Q4）

週二 2 月 11 日

• 英國：英國央行行長安德魯·貝利（Andrew Bailey）在倫敦芝加哥大學布斯商學院（The University of Chicago Booth School of Business）的演講

• 財報：可口可樂（Q4）、DoorDash（Q4）、Dunelm（HY）、吉利德科學（Q4）、萬豪國際（Q4）、標普全球（Q4）、Shopify（Q4）、Welltower（Q4）

週三 2 月 12 日

• 美國：1 月消費者價格指數（CPI）

• 財報：AppLovin（Q4）、Barratt Redrow（HY）、思科系統（Q2）、CME 集團（Q4）、CVS Health（Q4）、Equinix（Q4）、卡夫亨氏（Q4）、Reddit（Q4）、Robinhood Markets（Q4）

週四 2 月 13 日

• 德國：1 月調和消費者價格指數（CPI）

• 新西蘭：Q1 兩年期通脹預期

• 瑞士：1 月消費者價格指數（CPI）

• 英國：Q4 國內生產總值（GDP）

• 美國：1 月生產者價格指數（PPI）、截至 2 月 7 日的周初請失業金人數

• 財報：愛彼迎（Q4）、應用材料（Q1）、巴克萊（FY）、英美菸草（FY）、Brookfield（Q4）、可口可樂 HBC（FY）、Coinbase（Q4）、迪爾公司（Q1）、杜克能源（Q4）、穆迪（Q4）、摩托羅拉解決方案（Q4）、帕洛阿爾託網絡（Q2）、RELX（FY）、Renishaw（HY）、Roku（Q4）、聯合利華（FY）、Zoetis（Q4）

週五 2 月 14 日

• 歐元區：Q4 預覽 GDP

• 美國：1 月零售銷售、1 月工業生產、2 月密歇根大學消費者信心指數（初值）

• 財報：Moderna（Q4）、NatWest（FY）、Segro（FY）

注：儘管我們在撰寫時已仔細覈對所有日期以確保其準確性，但上述公告可能會有所變動。



