一週展望：美國通脹與零售銷售，英國經濟增長

歡迎來到Michael Kramer的本週三大市場事件精選，及其對特朗普當選總統的反應。

在經過了一週的激烈波動後，未來幾天市場將有機會喘口氣。美國總統選舉以唐納德·特朗普的大勝告終，之後美聯儲和英格蘭銀行都將利率下調了0.25個百分點。投資者正在消化這一切的意義，並將關注即將發佈的美國通脹和零售銷售數據，以及英國的GDP報告。

美國選舉：特朗普輕鬆勝出

儘管預期競爭激烈，但總統當選人唐納德·特朗普在美國選舉中輕鬆擊敗副總統卡瑪拉·哈里斯。特朗普不僅贏得了所需的270張選舉人票，還成爲自2004年喬治·W·布什以來首位贏得普選票的共和黨候選人。

華爾街對選舉結果反應積極，美國股市（如標普500 和道瓊斯指數）因投資者對特朗普潛在的放松管制和經濟增長的樂觀預期而上漲。債券收益率也因通脹預期上漲，投資者預計政府借貸將急劇增加，以支持特朗普提議的減稅政策。美元兌其他主要貨幣走強，因爲預計的增長型財政政策可能降低美聯儲大幅降息的可能性。較高的利率預期使美元存款更具吸引力。近期美國經濟數據表現強勁，儘管10月受颶風影響的非農就業數據表現不佳，這進一步支持了降息放緩、更高收益率和更強美元的預期。

然而，特朗普當選引發的股市反彈是否表明市場對他的信心，還是隻是重大事件後通常出現的波動調整，仍有待觀察。如果美聯儲減少降息次數，美元走強，國債收益率上升，美國股市可能面臨更緊縮的金融條件的不利影響。利率和美元可能是未來幾周和幾個月決定股市走勢的關鍵因素。

美國10月通脹數據

11月13日星期三（CPI），11月14日星期四（PPI） 分析師預計，10月美國消費者價格指數（CPI）同比上漲2.6%，高於9月的2.4%。按月計算，CPI預計上漲0.2%，與9月持平。核心CPI（排除食品和能源價格）預計同比上漲3.3%，按月上漲0.3%，與9月數據一致。

然而，通脹掉期數據顯示，月度CPI讀數可能高於預期，達到0.3%。

美國通脹掉期，2023年11月至今

來源：Sources: Bloomberg, Michael Kramer

在週三CPI發佈後，週四的生產者價格指數（PPI）數據預計將顯示月度增長0.2%，核心PPI月度上漲0.3%，均與9月數據一致。

若通脹超預期，美聯儲可能放慢降息步伐，這可能支撐美元，特別是兌歐元。歐元/美元 目前接近1.06支撐位，若跌破該水平，可能進一步跌向1.04。

歐元/美元，2022年1月至今

來源：TradingView, Michael Kramer

英國第三季度GDP

11月15日星期五

投資者可能會對英國第三季度國內生產總值數據保持謹慎。2022年英國經濟增長微弱，2023年基本停滯，但在2024年上半年出現了復甦跡象，第一季度增長0.7%，第二季度增長0.5%。如果英國經濟在2023年下半年衰退後確實已恢復增長，那麼10月30日預算案中宣佈的政府支出計劃可能助推英國股市上漲。然而，這種潛在收益可能更多由“動物精神”——情緒驅動，而非基本面驅動，因爲政府的投資計劃不可避免地需要時間來產生實際效益。

英國國內生產總值 (GDP)，2021年12月至今

來源： Bloomberg, Michael Kramer

富時100指數 （年初至今上漲4.5%）自5月以來在8,000至8,400之間波動。若經濟增長的情緒重新煥發，指數可能受益。然而，若GDP數據疲軟，富時100可能面臨下行壓力，或將跌至7,900。

英國富時100指數，2023年9月至今

來源：TradingView, Michael Kramer

美國10月零售銷售

11月15日星期五

預計10月美國零售銷售月率將增長0.3%，低於9月的0.4%。零售銷售數據可能影響美元走勢，因爲強勁的數據——與本週早些時候的通脹數據一起——可能意味着美聯儲推遲進一步降息。

美元指數（衡量美元兌六種主要貨幣的指數）根據相對強弱指數（RSI）和布林帶顯示，已達到超買水平，暗示短期內可能盤整。然而，若突破104.70水平，指數可能進一步攀升至107。

美元指數，2023年5月至今

來源：TradingView, Michael Kramer

關鍵經濟和公司事件

我們整理了下週一些值得關注的經濟公告及美國和英國公司的財報：

11月11日星期一

• 澳大利亞：11月西太平洋銀行消費者信心指數

• 新西蘭：第四季度通脹預期

• 美國：第三季度貸款官員調查

• 財報：Live Nation Entertainment（Q3）

11月12日星期二

• 德國：10月調和消費者價格指數（CPI）

• 英國：9月平均薪資，9月失業率，10月失業救濟申請人數

• 財報：阿斯利康（Q3）、Flutter娛樂（Q3）、家得寶（Q3）、Rocket Companies（Q3）、Sea Limited（Q3）、Shopify（Q3）、Spotify（Q3）、騰訊音樂娛樂（Q3）、泰森食品（Q4）、沃達豐（HY）

11月13日星期三

• 澳大利亞：第三季度工資價格指數

• 歐元區：9月工業生產

• 英國：英格蘭銀行貨幣政策報告聽證會

• 美國：10月CPI

• 財報：思科系統（Q1）、Nu（Q3）、西方石油（Q3）、史密斯（Q1）

11月14日星期四

• 澳大利亞：10月失業率，11月消費者通脹預期

• 歐元區：第三季度GDP，第三季度就業變動

• 日本：第三季度GDP

• 美國：10月PPI，至11月8日初請失業金人數

• 財報：應用材料（Q4）、英傑華（Q3）、京東（Q3）、網易（Q3）、迪士尼（Q4）、WH Smith（FY）

11月15日星期五

• 中國：10月零售銷售，10月工業生產

• 法國：10月CPI

• 英國：第三季度GDP

• 美國：10月零售銷售，10月工業生產

• 財報：阿里巴巴（Q3）、Land Securities（HY）

注：儘管我們已仔細覈查日期，以確保在撰寫時的準確性，但以上公告可能會有所變動。



