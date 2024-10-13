一週展望：英國通脹數據、美國零售銷售數據、Netflix財報

英國消費者價格數據將於週三公佈，預計顯示9月份的通脹有所降溫。與此同時，美國零售銷售數據將於週四發佈，這將爲交易者提供有關美國消費者健康狀況的洞察，尤其是在下個月總統大選即將到來之際。此外，本週美國財報季將加速展開，Netflix第三季度財報備受關注，此外還有包括美國銀行、花旗集團、高盛、摩根士丹利、黑石集團和美國運通等主要金融機構的報告。

美國大選更新

白宮之爭依然極其膠着。根據政治事件博彩網站PredictIt的數據，共和黨候選人唐納德·特朗普在過去一週略微領先於他的民主黨對手卡馬拉·哈里斯，PredictIt數據顯示，特朗普的勝率爲52%，而哈里斯的勝率爲51%。與此同時，標普500指數週三收於歷史高點，達到5792.04點。

PredictIt的數據進一步顯示，52%的特朗普支持者押注他將獲勝，而48%的人押注他會輸。至於哈里斯，51%的支持者認爲她會贏，49%的人押注她會輸。目前，選舉結果預計將取決於六個關鍵州的投票結果，總體形勢依然非常緊張。

博彩市場顯示，美國總統大選目前呈現出勢均力敵的態勢。

英國9月消費者價格指數（CPI）

週三，10月16日

分析師預計英國9月份的通脹將進一步降溫，預測頭條消費者價格指數（CPI）同比上漲1.9%，低於7月和8月的2.2%。如果9月份的CPI讀數低於2%，可能爲英國央行（BoE）進一步降息鋪平道路。英國央行的下次利率會議定於11月7日舉行。

10月4日發佈的意外強勁的美國就業數據，以及週四意外高於預期的9月美國通脹數據2.4%，已經影響了美元對英鎊的匯率。英鎊現在正接近突破1.30美元的重要支撐水平。如果低於預期的英國CPI數據支持英國央行進一步降息的可能性，英鎊可能會貶值至約1.26美元，可能會抹去英鎊自8月中旬以來對美元的漲幅。

GBP/USD，2024年5月至今

美國9月份零售銷售數據

10月17日星期四

分析師預計，9月美國零售銷售環比增長0.2%，高於8月份的0.1%。同時，不包括波動較大的汽車和加油站銷售的零售銷售預計環比增長0.3%，較8月的0.2%有所提升。鑑於投資者對美國消費者支出放緩的擔憂依舊存在，零售銷售數據仍是一個重要的監測指標。

月度零售銷售的上升可能提振美元，尤其是相對於歐元。歐元/美元匯率已經跌破了重要的上升趨勢，目前正接近1.09的支撐位。若美國零售銷售數據表現強勁，可能會進一步推高美元，導致歐元/美元跌破1.09的支撐位，甚至進一步向1.079靠近。

歐元/美元，2024年4月至今

Netflix第三季度財報

10月17日星期四

分析師預計其第三季度每股收益增長37.3%，達到5.12美元，收入增長14.4%，達到98億美元。同時，淨新增訂閱用戶預計爲426萬，低於第二季度的800萬。展望第四季度，分析師預計Netflix將給出每股收益3.90美元，收入達到100億美元的指引。淨新增訂閱用戶預計約爲700萬，遠低於2023年第四季度的1310萬。

期權市場的定價表明，Netflix的股價（截至週四收盤爲730.29美元，今年迄今上漲56%）在第三季度財報公佈後可能會有7%左右的波動。期權市場中伽瑪值最大的價格水平爲700美元，表明如果財報符合分析師預期，股價在隱含波動率重置後可能回落至該價格。

儘管今年Netflix股價上漲，但自8月以來上漲勢頭有所減弱，這可以從相對強弱指數（RSI）的下降中看出。此外，技術圖表上似乎形成了上升楔形。目前700美元水平提供了一些支撐，但若跌破該水平，股價可能會進一步下跌，目標支撐位大約在660美元。

Netflix股價，2024年5月至今

主要經濟公告和公司財報日程：

10月14日，週一

• 中國：9月進口、出口及貿易餘額

• 財報：Karooooo (Q2)

10月15日，週二

• 加拿大：9月消費者價格指數（CPI）

• 歐元區：歐洲央行貸款調查

• 法國：9月CPI

• 新西蘭：第三季度CPI

• 英國：8月平均工資、8月失業率、9月申領人數

• 財報：美國銀行 (Q3)、Bellway (FY)、嘉信理財 (Q3)、花旗銀行 (Q3)、高盛 (Q3)、強生 (Q3)、聯合健康 (Q3)

10月16日，週三

• 意大利：9月CPI

• 日本：9月進口、出口及貿易餘額

• 英國：9月CPI、生產者價格指數（PPI）、零售價格指數（RPI）

• 財報：雅培 (Q3)、摩根士丹利 (Q3)、普洛斯 (Q3)、惠特貝德 (HY)

10月17日，週四

• 澳大利亞：9月就業變化、9月失業率

• 歐元區：歐洲央行利率決議、9月協調CPI、歐盟領導人峯會

• 日本：9月CPI

• 美國：9月零售銷售、截至10月11日的初請失業金人數

• 財報：AJ Bell (FY)、黑石 (Q3)、Elevance Health (Q3)、直覺外科 (Q3)、達信集團 (Q3)、Netflix (Q3)、瑞騰基 (Q3)、聖詹姆斯廣場 (Q3)

10月18日，週五

• 中國：第三季度國內生產總值（GDP）、9月工業生產、9月零售銷售

• 英國：9月零售銷售

• 財報：美國運通 (Q3)、寶潔 (Q1)

請注意，儘管我們在撰寫時已仔細覈對所有日期，但上述公告可能會有所變動。



