一週展望：英國通脹、力拓業績、初值PMI數據

歡迎來到我們精選的本週三大市場關注事件，時間範圍從2月17日星期一開始。本週的經濟新聞流將有所放緩，部分原因是美國市場將在星期一因總統日休市。

星期三，我們將迎來英國通脹數據的重要更新，這可能會影響英鎊/美元（GBP/USD）。同一天，美聯儲最近一次利率決策會議的會議紀要也將公佈，這可能有助於揭示決策者對美國貨幣政策的看法。大概率來看，會議紀要將強調美聯儲計劃在可預見的未來維持利率不變，因爲通脹仍高於央行2%的目標，而勞動力市場趨於穩定。然後在星期五，美國、英國和歐元區將發佈2月份採購經理人指數（PMI）數據，提供製造業和服務業經濟趨勢的快照。

英國1月CPI

星期三 2月19日

自去年9月英國年度消費者價格增長率降至1.7%以來，通脹水平已略有回升。2023年11月，消費者價格指數（CPI）同比增長2.6%，隨後在12月小幅回落至2.5%。經濟學家預計1月CPI可能進一步下降至2.4%，但仍高於英格蘭銀行（BoE）的2%目標。核心通脹和服務業通脹則更高，分別達到3.2%和4.4%。儘管通脹壓力持續，市場仍預計英格蘭銀行今年至少再降息兩次。1月CPI數據可能在確認或改變這些預期方面發揮關鍵作用。

或許是因爲市場已經消化了英格蘭銀行進一步降息的預期，英鎊/美元近期穩定在1.256美元附近。上週五，該貨幣對小幅上升至1.259美元，這是自去年12月以來的最高水平。如果CPI數據高於預期，英鎊可能會進一步走強，突破1.26美元的阻力位，進而可能推動其升至1.27或1.28美元。然而，通脹超預期可能會引發市場對英國經濟“滯脹”（低增長、高通脹）風險的擔憂，從而削弱投資者對英國的信心，導致英鎊/美元走低。

英鎊/美元，2024年8月至今

来源：TradingView, Michael Kramer

力拓全年業績

星期三 2月19日

分析師預計，力拓（Rio Tinto）將在2024年下半年報告每股收益3.54美元，營收268億美元，同比增長0.5%。在2024年上半年，這家英澳金屬和礦業公司公佈了類似數據，每股收益3.54美元，營收268億美元，同比增長1%。淨利潤爲58億美元。展望2025年上半年，分析師預計公司盈利將下降16%至每股3.13美元，而營收將下降0.5%至272億美元。

上週五，力拓股價在富時100指數（FTSE 100）上報5,125便士（p）。自2020年以來，該股整體呈現橫盤整理走勢。儘管銅價上漲，但力拓股價似乎未能受益，反映出鐵礦石價格的疲軟。儘管如此，技術分析顯示，自今年年初以來，相對強弱指數（RSI）一直在上升，表明市場情緒趨於積極，而股價已從1月初的4,720便士附近上漲。如果股價突破當前下降趨勢線，可能進一步上漲，測試5,240便士的阻力位。

力拓股價，2024年6月至今

来源：TradingView, Michael Kramer

2月PMI數據

星期五 2月21日

來自美國、英國和歐元區的採購經理人指數（PMI）數據將有助於塑造市場對2月份全球經濟的預期。這些數據還可能揭示美國經濟是否繼續與歐洲和英國的經濟走勢出現分化。如果美國經濟再次表現強勁，或者歐元區顯示出復甦跡象，歐元/美元（EUR/USD）可能受到影響。

該貨幣對近期呈現築底跡象，或爲歐元走強奠定基礎，目前正在挑戰1.045美元的阻力位。如果歐元突破該水平，EUR/USD可能短期內突破上行，目標指向1.06美元。與此同時，相對強弱指數（RSI）呈上升趨勢，表明歐元的動能有所增強。

目前尚不清楚這一反彈是短暫現象，還是更長期復甦的開始，但EUR/USD近期的上漲值得關注。至少在短期內，歐元可能進一步走強。

歐元/美元，2024年6月至今

来源：TradingView, Michael Kramer

主要經濟與公司事件

下週重要的經濟公告及美國、英國公司財報包括：

星期日 2月16日

• 日本：第四季度國內生產總值（GDP）

星期一 2月17日

• 德國：德國央行（Buba）月度報告

• 美國：總統日（美國市場休市）

• 財報：無主要財報公佈

星期二 2月18日

• 澳大利亞：澳大利亞儲備銀行（RBA）利率決議

• 加拿大：1月消費者價格指數（CPI）

• 英國：12月失業率、12月平均工資、1月失業金申領人數變化

• 財報：安託法加斯塔（Antofagasta，全年）、Arista Networks（第四季度）、百度（Baidu，第四季度）、益華計算（Cadence Design Systems，第四季度）、洲際酒店集團（InterContinental Hotels，全年）、美敦力（Medtronic，第三季度）

星期三 2月19日

• 新西蘭：新西蘭儲備銀行（RBNZ）利率決議

• 英國：1月消費者價格指數（CPI）、1月生產者價格指數（PPI）

• 美國：聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要

• 財報：亞德諾半導體（Analog Devices，第一季度）、BAE系統（BAE Systems，全年）、Etsy（第四季度）、佳明（Garmin，第四季度）、嘉能可（Glencore，全年）、力拓（Rio Tinto，全年）、Wingstop（第四季度）、Wix（第四季度）

星期四 2月20日

• 澳大利亞：1月失業率、2月Judo Bank製造業PMI初值

• 中國：中國人民銀行（PBoC）利率決議

• 德國：1月生產者價格指數（PPI）

• 日本：1月消費者價格指數（CPI）

• 美國：截至2月14日的每週初請失業金人數

• 財報：阿里巴巴（Alibaba，第四季度）、英美資源集團（Anglo American，全年）、勃肯（Birkenstock，第一季度）、Booking Holdings（第四季度）、Centrica（全年）、勞埃德銀行集團（Lloyds Banking Group，全年）、MercadoLibre（第四季度）、Mondi（全年）、網易（NetEase，第四季度）、Nu Holdings（第四季度）、Rivian Automotive（第四季度）、Southern Company（第四季度）、沃爾瑪（Walmart，第四季度）

星期五 2月21日

• 歐元區、法國、德國、英國、美國：2月PMI初值

• 英國：1月零售銷售數據

• 財報：Constellation Energy（第四季度）、滙豐銀行（HSBC，全年）、渣打銀行（Standard Chartered，全年）

注：儘管我們在撰寫時已仔細覈對所有日期以確保準確性，但上述公告仍可能發生變化。



