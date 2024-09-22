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一週展望：PMI數據、美光財報、美國PCE通脹

a week ahead

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CMC Markets

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Best in-house analyst award (dark version)

22 Sep 2024, 10:45

歡迎來到Michael Kramer的本週三大市場事件精選，以及他對最新美國大選的更新

在經歷了一個充滿央行利率決議的繁忙周之後，下週相對較爲平靜。儘管如此，週一將發佈美國、英國及其他地區的採購經理人指數（PMI）數據，檢測製造業和服務業的活動，提供關於全球主要經濟體在9月份表現的洞見。週五，美國個人消費支出（PCE）價格指數的最新讀數通常是一個備受關注的通脹衡量指標，但在美聯儲週三大幅降息50個基點並暗示進一步降息後，這次可能不會像往常那麼重要。該消息推動標普500指數  在週四創下歷史新高，但同時削弱了美元。

 

美國大選更新

博彩市場顯示，前總統唐納德·特朗普贏得美國大選的幾率正在逐漸下降。覆蓋政治事件的在線博彩網站PredictIt顯示，副總統卡瑪拉·哈里斯的勝選幾率遙遙領先，達到了58%，而特朗普的幾率爲45%。這一驚人的轉變尤其令人矚目，因爲哈里斯在7月份才進入競選，當時根據PredictIt，特朗普的勝選幾率高達70%。

自那時以來，美國股市  基本處於震盪區間。然而，華爾街的標普500指數終於突破了這一區間，表明投資者對哈里斯勝選的預期變得更加自信，儘管指數上漲主要受經濟因素驅動，尤其是美聯儲週三降息的影響。

美國大選民意調追蹤，2024年7月至今

us來源：PredictIt，彭博社，Michael Kramer

 

美國、英國PMI數據

9月23日星期一

預計9月份標普全球美國製造業採購經理人指數（PMI）將上升至48.5，高於8月份的47.9；而服務業指數預計將下降至55.2，低於8月份的55.7。PMI讀數高於50表示該行業在擴張，低於50則表示收縮。

儘管在撰寫本文時英國的PMI預估尚未公佈，但這些數據不太可能改變當前英鎊/美元  匯率的趨勢。英鎊似乎將繼續對美元升值。如果英鎊能夠突破1.33美元的阻力位，則有望升至約1.365至1.375美元。然而，如果未能突破1.33美元的阻力位，則可能存在下行風險，跌至約1.314美元。

英鎊/美元，2022年1月至今

jbp來源：TradingView，Michael Kramer

 

美光科技第四季度財報

9月25日星期三

根據分析師預測，美光科技將在盤後公佈第四季度的每股收益達到1.10美元，去年同期爲每股虧損1.07美元。收入預計同比增長約91%，達到76.5億美元，毛利率從第三季度的28.1%上升到34.6%。展望未來，分析師預計第一季度的增長將更加強勁，每股收益將升至1.58美元，收入達到83.9億美元，毛利率擴展至37.9%。期權市場的定價顯示，美光股價——週四收於89.25美元，年初至今上漲8.4%——在財報發佈後可能會在10%左右的範圍內上下波動。

美光的股價最近在85美元附近獲得支撐。如果沒有意外的負面因素，第四季度的財報應能確保該支撐位保持不變。相對強弱指數（RSI）——衡量金融工具動量的指標——已經開始上升，表明投資者對該股的情緒可能轉爲看漲。如果第四季度的財報符合或超出預期，97美元附近的價格缺口可能成爲目標。然而，如果股價跌破84美元，則可能下跌至79美元左右。

美光科技股價，2023年6月至今

micron來源：TradingView，Michael Kramer

 

美國8月PCE價格指數

9月27日星期五

PCE價格指數，通常被稱爲美聯儲首選的通脹指標，預計在截至8月的一年內上漲2.3%，低於7月的2.5%。核心PCE（不包括波動較大的食品和能源價格）預計同比上漲2.7%，高於7月的2.6%。按月計算，整體數據預計環比上漲0.1%，較7月的0.2%有所降溫，而核心PCE預計將保持在0.2%。

如果有跡象顯示通脹繼續放緩，可能會增加今年美聯儲進一步降息的可能性，從而導致美元進一步走弱。在這種情況下，日元可能成爲最大的受益者之一。美元/日元  已經回落至其20日移動均線，阻力位在144日元。如果匯價跌破140.90日元，則可能會低於9月16日的低點，大約在139.50日元左右。

美元/日元，2024年6月至今

jpy來源：TradingView，Michael Kramer

 

主要經濟與公司事件

以下是下週值得關注的經濟公告及美國和英國公司報告的詳細列表：

9月23日星期一

•             歐元區、法國、德國、英國、美國：9月採購經理人指數（PMI）初值數據

•             財報：AAR（Q1），Oxford Biomedica（JY）

9月24日星期二

•             澳大利亞：澳大利亞儲備銀行利率決議

•             德國：9月IFO商業景氣指數

•             日本：9月PMI初值數據

•             美國：7月房價指數，9月消費者信心指數

•             財報：AutoZone（Q4），Card Factory（HY），KB Home（Q3），Raspberry Pi（HY），Smiths Group（FY）

9月25日星期三

•             澳大利亞：8月消費者價格指數（CPI）

•             美國：8月新屋銷售

•             財報：Cintas（Q1），Jefferies Financial（Q3），美光科技（Q4）

9月26日星期四

•             歐元區：歐洲中央銀行經濟公報

•              日本：9月東京消費者價格指數（CPI）

•             瑞士：瑞士國家銀行利率決議

•             美國：第二季度國內生產總值（第三次估算），截至9月20日的初請失業金人數

•             財報：Accenture（Q4），CarMax（Q2），Costco（Q4），Jabil（Q4），TD Synnex（Q3），Vail Resorts（Q4）

9月27日星期五

•             歐元區：9月商業氣候指數，9月消費者信心指數

•             法國：9月CPI初值

•             德國：9月失業率

•             美國：8月個人消費支出（PCE）價格指數，9月密歇根大學消費者信心指數

•             財報：Ceres Power（HY）

注意：雖然我們仔細檢了所有日期以確保其在撰寫時的準確性，但上述公告可能會有所變動。


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