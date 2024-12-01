一週展望：ISM指數與美國就業報告，Salesforce財報發佈

感恩節假期過後，美國市場將重啓交易，本週將有一系列重要經濟數據出爐，包括美國就業報告和兩項採購經理人指數（PMI）數據。這些數據可能引發市場價格波動，尤其是在下一次美聯儲會議召開前兩週左右。目前，市場對於12月是否會有新的降息決策仍存分歧。隔夜掉期市場當前預期12月降息25個基點的概率約爲60%。

ISM製造業與服務業報告

發佈時間：

• 製造業： 12月2日（週一）

• 服務業： 12月4日（週三）

美國供應管理協會（ISM）本週將發佈兩項關鍵的PMI數據：週一發佈製造業數據，週三發佈服務業數據。

• 製造業PMI： 製造業數據已連續處於收縮區間，但預計11月數據將從46.5上升至48，接近表示擴張的50臨界值。

• 服務業PMI： 服務業數據在10月達到56，是自2022年8月以來的最高水平，但預計11月將略微下降至55.4。

如果數據強勁，可能會傾向於支持美聯儲在12月不降息的預期，這可能推動利率上升並進一步強化美元。

歐元/美元近期表現最爲疲弱，目前試圖在相對強弱指數（RSI）上找到雙底支撐，但仍難以突破10日指數移動均線（EMA）。如果匯價突破該均線，可能將目標指向1.068美元。然而，目前動能傾向於進一步下跌，可能再次測試11月22日的低點支撐。

歐元/美元走勢圖：2023年3月至今

來源：TradingView, Michael Kramer

Salesforce第三季度財報

12月3日（週二）

Salesforce預計第三季度每股收益同比增長15.7%，達到2.44美元，收入增長7.2%，達到93億美元。展望第四季度，分析師預計公司將指引銷售額達到100億美元，同比增長8.3%，每股收益將增長15.7%，達到2.65美元。基於期權市場的隱含波動率，股價可能會出現7.2%的漲跌幅。

期權倉位顯示出市場的看漲情緒，交易者押注股價上漲。這從340美元和350美元的顯著看漲期權Gamma水平得到印證，這些價位可能構成阻力。與此同時，股價在300美元纔出現支撐，這裏是主要的看跌期權牆所在位置。

Salesforce期權倉位圖表

來源：Bloomberg, Michael Kramer

技術圖表與上述觀點一致，顯示阻力位約在350美元。這表明，若Salesforce的業績與預期相符，可能不足以推動股價進一步上漲。目前，10日指數移動平均線（EMA）一直起到支撐作用，而股價正測試這一支撐位。

在財報發佈前，如果股價明確跌破這一支撐，可能導致股價回落至300美元附近，填補此前的價格缺口。同時，不滿的看漲期權持有人可能平倉，進一步加劇下行壓力。

Salesforce股價圖表，2024年7月至今

來源：TradingView, Michael Kramer

美國就業報告

2024年12月6日，星期五

分析師預計，美國11月非農就業崗位新增20萬個，高於10月僅新增1.2萬個的表現。同時，失業率可能從上月的4.1%上升至4.2%。月度薪資增長預計將從0.4%降至0.3%，年度薪資增速預計從4.0%放緩至3.9%。

此次就業報告可能成爲12月降息與否的重要指針，下一週的消費者價格指數（CPI）報告也可能成爲決定性因素。如果就業報告表現強勁，將利好美元兌大多數貨幣的走勢，唯獨美元兌日元（USD/JPY）可能例外。原因在於，日本央行或將在12月加息，這可能會對美國經濟數據的影響形成壓制，尤其是在當前市場對日央行加息概率已升至60%的情況下。

市場情緒已經較爲緊張，因USD/JPY已突破上行趨勢線，且相對強弱指標（RSI）顯示動能已顯著轉變。如果匯價跌破151日元支撐位，則可能進一步回調至148.50日元附近。

美元/日元走勢圖，2024年7月至今

來源：TradingView, Michael Kramer

本週主要經濟與公司事件

以下爲即將發佈的主要經濟數據與計劃公佈的美英公司財報：

12月2日，星期一

• 澳大利亞：10月零售銷售數據

• 中國：11月財新制造業PMI

• 歐元區：製造業PMI

• 英國：11月全國房價指數、製造業PMI

• 美國：11月ISM製造業PMI

• 財報：Zscaler（Q1）

12月3日，星期二

• 英國：11月零售銷售數據

• 財報：Marvell（Q3）、Salesforce（Q3）、SSP Group（Q4）

12月4日，星期三

• 澳大利亞：第三季度GDP數據

• 中國：11月財新服務業PMI

• 歐元區：歐洲央行行長拉加德講話

• 英國：服務業PMI、英格蘭銀行行長貝利講話

• 美國：11月ISM服務業PMI、美聯儲褐皮書發佈

• 財報：Ixico（全年）、Marston’s（全年）、Paragon Banking Group（全年）、Synopsys（Q4）

12月5日，星期四

• 歐元區：10月零售銷售數據

• 美國：10月貿易餘額

• 財報：AJ Bell（全年）、American Outdoor Brands（Q2）、Brown-Forman Corp（Q2）、DocuSign（Q3）、Dollar General Corp（Q3）、DS Smith（半年）、Frasers Group（半年）、Hewlett Packard Enterprise（Q4）、Kroger（Q3）、Lululemon（Q3）、Tillys（Q3）、Ulta Beauty（Q3）

12月6日，星期五

• 歐元區：第三季度GDP數據

• 美國：11月非農就業人數、失業率

• 財報：Berkeley Group（半年）、Schroder European Real Estate Investment Trust（全年）

注意：儘管我們已盡力覈實以上日期，但公告時間可能隨時調整。



