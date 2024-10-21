一週展望：全球PMI數據；通用電氣航空、特斯拉財報

歡迎來到Michael Kramer的本週市場三大事件精選，以及他對最新美國大選下注市場的更新。

儘管本週宏觀經濟頭條較爲清淡，但來自美國和歐洲的採購經理人指數（PMI）初值將爲市場提供10月主要經濟體表現的最新情況。同時，第三季度財報季將全面展開，特斯拉（Tesla）、通用電氣航空（GE Aerospace）、可口可樂（Coca-Cola）、聯合利華（Unilever）等公司都將發佈最新財報。

美國大選更新：

根據美國博彩網站PredictIt的數據，前總統唐納德·特朗普在與副總統卡瑪拉·哈里斯的白宮競賽中已取得領先。隨着11月5日總統大選的臨近，55%的下注者認爲特朗普會贏，而45%的人則認爲他會輸。在支持哈里斯的下注者中，48%認爲她會贏，而52%認爲她會輸。哈里斯的勝率已跌至歷史最低點。

有趣的是，波動性指數VIX（下圖白線）顯示，隨着特朗普的領先,美股投资者對標普500指數未來一個月的波動預期有所下降，或暗示市場參與者認爲大選結果的不確定性在減少。如果特朗普的勝率繼續提升，VIX指數可能會進一步下跌。

目前特朗普在美國博彩市場上已領先哈里斯。

來源：PredictIt, Bloomberg, Michael Kramer

GE航空第三季度業績

週二，10月22日

GE航空是通用電氣公司（General Electric）於2024年4月拆分爲三家獨立公司之一，其他兩家分別是GE醫療和GE Vernova（可再生能源部門）。這三家公司都將在本月發佈第三季度財報，首先是GE航空將於週二公佈，隨後是GE Vernova在次日發佈，GE醫療將於10月30日發佈。

GE航空的股價近期表現非常強勁，年初至今已上漲逾90%，目前徘徊在192美元上方。分析師預計公司將在週二美國市場開盤前發佈第三季度財報，預計每股收益（EPS）爲1.13美元，營收爲90億美元。展望未來，分析師預測第四季度的每股收益可能環比下降至1.01美元，但營收預計將攀升至96億美元。期權市場的定價暗示，財報公佈後股價可能會有大約4%的波動。

在過去12個月裏，GE航空的股價已經翻倍，最近突破了150至175美元之間的整理區間。從下方的技術圖表來看，股價可能形成了一個看跌的“衝高回落”模式，並且可能進入一個看跌的上升楔形形態。同時，相對強弱指數（RSI），作爲衡量動能的指標，已逐漸下降至60附近，暗示短期內股價可能走低，首個關鍵支撐位在184美元，接下來可能的下行目標爲160美元。

GE航空股價走勢，2023年11月至今

來源：TradingView, Michael Kramer

特斯拉第三季度業績

週三，10月23日

根據分析師估計，特斯拉預計將在第三季度報告每股收益（EPS）爲0.59美元，低於去年同期的0.66美元，營收預計爲255億美元，高於去年同期的251億美元。毛利率預計將從17.9%上升。該公司通常不提供財務指引。

近期，特斯拉股價在過去幾周經歷了大幅拋售，10月份下跌了14%，截至週四收盤報220.89美元。基於期權定價，市場預計特斯拉股價在第三季度財報發佈後可能波動約6.3%。然而，隨着財報臨近，期權市場中的隱含波動率上升，這一估計可能會改變，甚至可能增大。

目前，特斯拉股價已跌破8月份開始的上升趨勢，動能也轉爲負面。正如下方技術圖表所示，最近的價格走勢形成了一個“島形反轉”形態，上行有待填補的缺口在230美元和240美元附近，下行的缺口在205美元左右。如果第三季度業績符合預期，股價可能反彈，潛在目標是填補240美元的上行缺口，假設市場已經消化了CEO埃隆·馬斯克可能發佈的任何負面消息或意外言論。

特斯拉股價走勢，2024年5月至今

來源：TradingView, Michael Kramer

全球10月PMI數據

週四，10月24日

週四，歐陸、英國和美國將陸續發佈採購經理人指數（PMI）數據。該數據將提供關於這些經濟體制造業和服務業在10月表現的洞察。總體而言，英國的製造業數據有所改善，但美國和歐元區的表現仍然疲弱。同時，服務業在這三個經濟體中保持了強勁表現

值得一提的是，美國經濟總體上優於歐元區，這使得歐元相對於美元走弱。歐元兌美元已跌至約1.083美元，並接近1.079美元的支撐位。如果該支撐位被突破，歐元/美元可能會進一步下跌，潛在目標是1.066美元。當然，這種情況的發生可能還取決於美國經濟數據能否繼續優於歐元區。

歐元/美元走勢，2023年9月至今

來源：TradingView, Michael Kramer

關鍵經濟與公司事件

以下是下週值得關注的重要經濟公告以及美國和英國的公司報告時間安排：

週一，10月21日

• 中國：人民銀行利率決議

• 德國：9月生產者物價指數 (PPI)

• 新西蘭：9月進口、出口及貿易差額

• 美國：國際貨幣基金組織會議（持續至10月26日）

• 財報：Verizon (Q3)

週二，10月22日

• 英國：英格蘭銀行行長安德魯·貝利在紐約彭博全球監管論壇的演講

• 財報：Danaher (Q3), Fiserv (Q3), GE Aerospace (Q3), 洲際酒店集團 (Q3), 洛克希德·馬丁 (Q3), 菲利普·莫里斯 (Q3), RTX (Q3), 德州儀器 (Q3)

週三，10月23日

• 澳大利亞：10月Judo銀行PMI數據

• 加拿大：加拿大央行利率決議

• 歐元區：10月消費者信心指數

• 英國：英格蘭銀行行長安德魯·貝利在華盛頓國際金融協會的討論

• 美國：9月二手房銷售

• 財報：AT&T (Q3), 波音 (Q3), 波士頓科學 (Q3), 可口可樂 (Q3), GE Vernova (Q3), IBM (Q3), NextEra Energy (Q3), PensionBee (Q3), ServiceNow (Q3), T-Mobile (Q3), 特斯拉 (Q3), Thermo Fisher Scientific (Q3)

週四，10月24日

• 歐元區、法國、德國、英國、美國：10月PMI數據

• 日本：10月東京消費者物價指數 (PMI)

• 美國：10月18日初請失業金人數

• 財報：霍尼韋爾 (Q3), S&P Global (Q3), 聯合太平洋 (Q3), 聯合包裹服務 (Q3), 聯合利華 (Q3)

週五，10月25日

• 加拿大：8月零售銷售

• 德國：10月IFO商業景氣指數

• 美國：9月耐用品訂單，10月密歇根消費者信心指數

• 財報：高露潔棕欖 (Q3), HCA Healthcare (Q3)

注意：雖然我們仔細檢查了所有日期以確保其在撰寫時的正確性，但上述公告可能會有所更改。



