一週展望：德國CPI，美國ISM數據，就業報告

歡迎來到Michael Kramer本週三大市場事件精選以及最新美國大選更新。

在接下來幾天的經濟新聞焦點中，美國就業報告位居首位，此外還有兩項美國採購經理人指數（PMI）數據。這些數據將爲交易員和投資者提供新的視角，瞭解美國經濟表現如何，並可能暗示是否會有更多的降息。同時，週一我們還將獲得德國9月通脹數據。

美國大選更新

根據在線博彩網站PredictIt的數據，市場對誰將在11月5日贏得美國總統大選的看法在過去一週沒有顯著變化。副總統卡瑪拉·哈里斯繼續以穩定的優勢領先前總統唐納德·特朗普。PredictIt的用戶可以下注兩位主要候選人的勝負。在支持哈里斯的下注者中，56%的人認爲她會贏，44%的人認爲她會輸。對於特朗普，47%的下注者支持他獲勝，53%的人則認爲他會失敗。然而，在一個最終由六到七個搖擺州的選民決定勝負的選舉制度中，國家層面的領先地位或許並不那麼重要，而哈里斯和特朗普在這些關鍵州的競爭幾乎不相上下。

美國大選民意調查追蹤，2024年7月至今

儘管存在不確定性，美國股市似乎並未受到太大影響。標普500指數 （圖上紅線）在週四創下5767.37點的歷史新高。隨着我們進入大選前的最後一個月，情況可能會發生變化，預計對沖活動將在接近11月5日時增加。Skew指數——衡量一方面防範市場大幅下跌的衍生品成本與另一方面從市場上漲中獲利的衍生品成本之差——已升至約160，表明投資者開始考慮大選結果可能帶來的影響。該指數達到如此高的水平非常罕見。

CBOE Skew指數，2011年至今

德國9月CPI

9月30日星期一

德國8月年通脹率下降至1.9%，低於7月的2.3%，而歐盟標準化消費者價格指數（CPI）也從7月的2.6%降至8月的2%。這些下降將德國的通脹率降回到德國央行設定的2%目標。如果歐洲最大經濟體的通縮趨勢在9月持續，歐洲央行可能會更加大膽地在年底前進一步降息。

市場目前預計到年底前，歐洲央行將再降息近兩次。然而，這些降息可能對削弱歐元兌美元的效果有限，因爲市場預計美聯儲將再降息三次。如果美國的經濟數據低於預期，歐元可能會進一步走強，對弱勢美元形成支撐。在整固於1.12美元附近後，歐元/美元 可能在接下來的幾天內走高。若突破，短期內匯率可能升至約1.148美元，受到該貨幣對的相對強弱指數 (RSI) 所顯示的看漲動能的支撐。

歐元/美元，2021年4月至今

美國9月ISM數據

10月1日星期二（製造業）和10月3日星期四（服務業）

本週，美國供應管理協會（ISM）將發佈兩項重要的PMI數據。分析師預計，9月製造業可能繼續萎縮，而服務業則可能繼續擴張。預計9月ISM製造業PMI將達到47.7，高於8月的47.2；而ISM服務業PMI預計爲51.5，與8月持平。PMI讀數高於50意味着行業總體擴張，低於50則表明行業在萎縮。

這兩份報告可能影響投資者對美國經濟的看法，進而影響交易員對油價的預期。美國原油基準西德克薩斯中質原油（WTI）價格從4月的每桶85美元以上下降至當前約68美元的水平。如果美國經濟出現進一步放緩的跡象，WTI價格可能會跌至66美元附近的關鍵支撐位。日線圖顯示WTI形成了一個“空頭旗形”形態，表明疲弱的ISM數據可能足以使該商品跌破66美元，進而可能首次自2021年以來跌破60美元。

美國原油價格，2019年至今

來源：TradingView，Michael Kramer

美國9月就業報告

10月4日星期五

分析師預計美國經濟在9月新增了14萬個就業崗位，與8月的14.2萬個新增就業崗位基本持平。失業率預計仍維持在4.2%，而平均時薪預計月環比上漲0.3%，年同比增長3.7%，略低於8月的0.4%和3.8%。這些數據不僅能顯示美國經濟的走向，還能影響美國貨幣政策的制定。

對交易員而言，就業報告再次成爲短期隱含波動率的潛在交易機會。上一次報告發布前，1日波動率指數（Vix1d）在發佈前一天飆升至近22點。在即將到來的週五就業報告前，該指數可能再次達到類似水平。然而，報告發布後，隱含波動率預計會迅速下降，可能導致股指期貨短暫上漲，後續走勢將取決於數據的實際表現。

CBOE 1日波動率指數，2024年4月至今

來源：TradingView，Michael Kramer

重點經濟和公司事件

以下是下週重要的經濟公告和美英公司報告的簡要概覽：

9月30日，星期一

• 中國：9月採購經理人指數（PMI）數據

• 德國：7月零售銷售，9月消費者價格指數（CPI）初值

• 英國：第二季度國內生產總值（GDP）

• 美國：美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾在納什維爾的講話

• 業績發佈：嘉年華公司（Q3）

10月1日，星期二

• 澳大利亞：8月零售銷售

• 歐元區：9月CPI初值

• 美國：9月ISM製造業PMI

• 業績發佈：Acuity（Q4），McCormick（Q3），耐克（Q1），Paychex（Q1）

10月2日，星期三

• 澳大利亞：9月Judo銀行PMI數據

• 歐元區：8月失業率

• 美國：9月ADP就業變化

• 業績發佈：康尼格拉（Q1），JD Sports Fashion（HY），Lamb Weston（Q1），李維斯（Q3），RPM International（Q1）

10月3日，星期四

• 澳大利亞：8月進出口和貿易餘額

• 瑞士：9月CPI

• 英國：英格蘭銀行貨幣政策報告聽證會

• 美國：9月ISM非製造業PMI，9月27日初請失業金人數

• 業績發佈：星座公司（Q2），樂購（HY）

10月4日，星期五

• 歐元區：8月生產者價格指數（PPI）

• 美國：9月就業報告，包括非農就業人數、平均時薪和失業率

• 業績發佈：JD Wetherspoon（FY）

注意：儘管我們已仔細覈對所有日期以確保其正確性，但以上公告可能會有所變動。



