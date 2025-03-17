一週展望：美聯儲、英銀利率決議；美光業績

本週市場將受到各大央行的主導，包括日本、美國和英國在內的多個國家將召開利率決策會議。完整列表請見下方的事件日曆。重點經濟數據方面，美國2月零售銷售數據將在週一發佈，隨後週二將公佈進出口價格數據。在當前貿易緊張局勢加劇和關稅威脅上升的背景下，這些數據可能更具重要性。如果美國的通脹壓力向實體經濟和全球市場蔓延，首先會在美國進出口數據中體現出來。

美聯儲利率決議

星期三 3月19日

美聯儲預計將維持聯邦基金利率在4.25%至4.5%區間不變。本次會議的關鍵在於，美聯儲將通過《經濟預測摘要》（Summary of Economic Projections）傳達其未來降息計劃。這份季度報告涵蓋GDP增長、失業率、通脹和利率預測。

市場對美聯儲在2025年降息次數仍存在分歧，預期範圍在兩次至三次之間。首次降息的時間點也仍有爭議，但大多數市場參與者預計降息將在6月或7月恢復。聯邦基金期貨合約目前預計，到2026年12月，累計降息幅度將達到100個基點。

圖片：CME FedWatch工具截至3月17日（週一）顯示，美聯儲預計將在3月18-19日會議上維持利率不變，交易員預計6月開始三次降息。

英國央行利率決議

星期四 3月20日

經濟學家預計，英國央行（BoE）本月將維持基準利率在4.5%不變，下一次降息預計將在6月進行。市場預測，今年僅會有兩次額外的降息。如果週四英國央行按兵不動，可能會削弱英鎊，尤其是在3月英鎊兌美元大幅走強的情況下。不過，英鎊的走勢還將取決於前一天美聯儲的利率決議。

年初時，英鎊兌美元從14個月低點（低於$1.22）反彈，目前已接近$1.30。不過，目前GBP/USD的上升勢頭在$1.298附近遇阻。如果無法突破該阻力區，匯價可能會回落至$1.28，特別是英國央行釋放更多降息信號的情況下。然而，如果英鎊突破$1.30，則可能進一步上漲至下一個阻力位$1.31。

GBP/USD走勢（2024年9月至今）

美光科技Q2財報

星期四 3月20日

分析師預計，美光科技（Micron Technology）第二季度營收同比增長35.5%至79億美元，每股收益（EPS）達到1.42美元，較去年同期的0.42美元增長逾三倍。毛利率預計將從去年的20%提升至38.4%。展望第三季度，分析師預計公司指引營收爲85億美元，每股收益爲1.50美元，毛利率爲37.6%。

由於市場對Q2財報的不確定性較高，期權市場預計財報公佈後股價波動幅度將超過10%。截至週四收盤，這家存儲芯片公司的納斯達克 上市股票年初至今上漲8.6%，報94.88美元。

預期的財報後股價波動反映了該股的高隱含波動率。儘管近期美股整體走勢疲軟，但期權市場顯示出對美光的看漲期權（call option）大量佈局，尤其是3月21日到期、行權價爲120美元和125美元的合約。這表明，一旦隱含波動率下降，市場做市商可能被迫解除對沖頭寸，從而導致美光股價下跌。

自去年7月以來，美光股價一直在85美元至110美元之間震盪。如果財報發佈後跌破支撐位，股價可能進一步下探至下一個技術支撐位74.50美元。相反，如果業績超預期推動股價上漲，其漲幅可能受限於110美元附近的近期交易區間上限。

美光科技股價走勢（2023年10月至今）

重點經濟與公司事件

下週的主要經濟數據發佈及美國、英國公司財報安排如下：

星期一 3月17日

中國：2月工業生產、2月零售銷售

美國：2月零售銷售

財報：趣富科技（Qifu Technology，Q4）

星期二 3月18日

加拿大：2月消費者價格指數（CPI）

日本：2月進出口數據

財報：克洛斯兄弟（Close Brothers，HY）、騰訊音樂（Tencent Music Entertainment，Q4）、Trustpilot（FY）、小鵬汽車（XPeng，Q4）

星期三 3月19日

歐元區：2月調和CPI

日本：日本央行（BoJ）利率決議

新西蘭：第四季度國內生產總值（GDP）

美國：美聯儲（Fed）利率決議

財報：通用磨坊（General Mills，Q3）、M&G（FY）、保誠集團（Prudential，FY）、Softcat（HY）

星期四 3月20日

澳大利亞：2月失業率及就業變動

中國：中國人民銀行（PBoC）利率決議

德國：2月生產者價格指數（PPI）

日本：2月全國CPI

瑞士：瑞士國家銀行（SNB）利率決議

英國：英國央行（BoE）利率決議、1月失業率、1月平均收入、2月失業金申請人數變化

美國：截至3月14日當週初請失業金人數

財報：埃森哲（Accenture，Q3）、達登餐飲（Darden Restaurants，Q3）、聯邦快遞（FedEx，Q3）、詹姆斯費舍爾公司（James Fisher and Sons，FY）、美光科技（Micron Technology，Q2）、耐克（Nike，Q3）

星期五 3月21日

加拿大：1月零售銷售

歐元區：3月消費者信心指數（初值）

英國：3月GfK消費者信心指數

財報：嘉年華郵輪（Carnival，Q1）、Ceres Power（FY）、JD Wetherspoon（HY）、Lennar（Q1）

注：儘管我們已仔細覈查所有日期，以確保其準確性，但上述公告可能會有所變動。



