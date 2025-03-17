X

选择您要开设的帐户

一週展望：美聯儲、英銀利率決議；美光業績

撰写者

CMC Markets

CMC Markets

Best in-house analyst award (dark version)

17 Mar 2025, 11:00

本週市場將受到各大央行的主導，包括日本、美國和英國在內的多個國家將召開利率決策會議。完整列表請見下方的事件日曆。重點經濟數據方面，美國2月零售銷售數據將在週一發佈，隨後週二將公佈進出口價格數據。在當前貿易緊張局勢加劇和關稅威脅上升的背景下，這些數據可能更具重要性。如果美國的通脹壓力向實體經濟和全球市場蔓延，首先會在美國進出口數據中體現出來。

 

美聯儲利率決議

星期三 3月19

美聯儲預計將維持聯邦基金利率在4.25%至4.5%區間不變。本次會議的關鍵在於，美聯儲將通過《經濟預測摘要》（Summary of Economic Projections）傳達其未來降息計劃。這份季度報告涵蓋GDP增長、失業率、通脹和利率預測。

市場對美聯儲在2025年降息次數仍存在分歧，預期範圍在兩次至三次之間。首次降息的時間點也仍有爭議，但大多數市場參與者預計降息將在6月或7月恢復。聯邦基金期貨合約目前預計，到2026年12月，累計降息幅度將達到100個基點。

圖片：CME FedWatch工具截至3月17日（週一）顯示，美聯儲預計將在3月18-19日會議上維持利率不變，交易員預計6月開始三次降息。

 

英國央行利率決議

星期四 3月20

經濟學家預計，英國央行（BoE）本月將維持基準利率在4.5%不變，下一次降息預計將在6月進行。市場預測，今年僅會有兩次額外的降息。如果週四英國央行按兵不動，可能會削弱英鎊，尤其是在3月英鎊兌美元大幅走強的情況下。不過，英鎊的走勢還將取決於前一天美聯儲的利率決議。

年初時，英鎊兌美元從14個月低點（低於$1.22）反彈，目前已接近$1.30。不過，目前GBP/USD的上升勢頭在$1.298附近遇阻。如果無法突破該阻力區，匯價可能會回落至$1.28，特別是英國央行釋放更多降息信號的情況下。然而，如果英鎊突破$1.30，則可能進一步上漲至下一個阻力位$1.31。

GBP/USD走勢（2024年9月至今）

 

美光科技Q2財報

星期四 3月20

分析師預計，美光科技（Micron Technology）第二季度營收同比增長35.5%至79億美元，每股收益（EPS）達到1.42美元，較去年同期的0.42美元增長逾三倍。毛利率預計將從去年的20%提升至38.4%。展望第三季度，分析師預計公司指引營收爲85億美元，每股收益爲1.50美元，毛利率爲37.6%。

由於市場對Q2財報的不確定性較高，期權市場預計財報公佈後股價波動幅度將超過10%。截至週四收盤，這家存儲芯片公司的納斯達克  上市股票年初至今上漲8.6%，報94.88美元。

預期的財報後股價波動反映了該股的高隱含波動率。儘管近期美股整體走勢疲軟，但期權市場顯示出對美光的看漲期權（call option）大量佈局，尤其是3月21日到期、行權價爲120美元和125美元的合約。這表明，一旦隱含波動率下降，市場做市商可能被迫解除對沖頭寸，從而導致美光股價下跌。

自去年7月以來，美光股價一直在85美元至110美元之間震盪。如果財報發佈後跌破支撐位，股價可能進一步下探至下一個技術支撐位74.50美元。相反，如果業績超預期推動股價上漲，其漲幅可能受限於110美元附近的近期交易區間上限。

美光科技股價走勢（2023年10月至今）

 

重點經濟與公司事件

下週的主要經濟數據發佈及美國、英國公司財報安排如下：

星期一 3月17

中國：2月工業生產、2月零售銷售

美國：2月零售銷售

財報：趣富科技（Qifu Technology，Q4）

星期二 3月18

加拿大：2月消費者價格指數（CPI）

日本：2月進出口數據

財報：克洛斯兄弟（Close Brothers，HY）、騰訊音樂（Tencent Music Entertainment，Q4）、Trustpilot（FY）、小鵬汽車（XPeng，Q4）

星期三 3月19

歐元區：2月調和CPI

日本：日本央行（BoJ）利率決議

新西蘭：第四季度國內生產總值（GDP）

美國：美聯儲（Fed）利率決議

財報：通用磨坊（General Mills，Q3）、M&G（FY）、保誠集團（Prudential，FY）、Softcat（HY）

星期四 3月20

澳大利亞：2月失業率及就業變動

中國：中國人民銀行（PBoC）利率決議

德國：2月生產者價格指數（PPI）

日本：2月全國CPI

瑞士：瑞士國家銀行（SNB）利率決議

英國：英國央行（BoE）利率決議、1月失業率、1月平均收入、2月失業金申請人數變化

美國：截至3月14日當週初請失業金人數

財報：埃森哲（Accenture，Q3）、達登餐飲（Darden Restaurants，Q3）、聯邦快遞（FedEx，Q3）、詹姆斯費舍爾公司（James Fisher and Sons，FY）、美光科技（Micron Technology，Q2）、耐克（Nike，Q3）

星期五 3月21

加拿大：1月零售銷售

歐元區：3月消費者信心指數（初值）

英國：3月GfK消費者信心指數

財報：嘉年華郵輪（Carnival，Q1）、Ceres Power（FY）、JD Wetherspoon（HY）、Lennar（Q1）

注：儘管我們已仔細覈查所有日期，以確保其準確性，但上述公告可能會有所變動。

 
 


来自CMC的最新消息

Market update

一週展望：美國就業報告、博通財報、歐洲央行利率決議

美國10年期國債收益率週三下跌至4.247%，低於1月的4.8%以上，原因是地緣政治緊張局勢和經濟增長放緩的擔憂加劇了市場對美國經濟前景的悲觀情緒

02 Mar 2025

Market update

一週展望：澳大利亞CPI、美國PCE、英偉達財報

Market update

一週展望：英國通脹、力拓業績、初值PMI數據

Market update

一週展望：美國通脹、英國經濟增長、思科業績

相关文章

Market update

一週展望：美國就業報告、博通財報、歐洲央行利率決議

美國10年期國債收益率週三下跌至4.247%，低於1月的4.8%以上，原因是地緣政治緊張局勢和經濟增長放緩的擔憂加劇了市場對美國經濟前景的悲觀情緒

02 Mar 2025

Market update

一週展望：澳大利亞CPI、美國PCE、英偉達財報

本週經濟新聞較爲清淡，主要數據包括德國通脹數據和美國第二季度GDP修正值。

23 Feb 2025

Market update

一週展望：英國通脹、力拓業績、初值PMI數據

歡迎來到我們精選的本週三大市場關注事件，時間範圍從2月17日星期一開始。本週的經濟新聞流將有所放緩，部分原因是美國市場將在星期一因總統日休市。

16 Feb 2025

Market update

一週展望：美國通脹、英國經濟增長、思科業績

本週焦點將是通脹和經濟增長，首先是中國和美國的消費者價格通脹數據更新，隨後是英國和歐元區的第四季度國內生產總值（GDP）數據發佈

09 Feb 2025

Hello, we noticed that you’re in the UK.

The content on this page is not intended for UK customers. Please visit our UK website.

Go to UK site