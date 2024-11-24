一週展望：戴爾財報、美國PCE通脹數據、歐元區CPI發布

感恩節假期將使美國市場的交易週縮短，市場將在週四休市，並於週五提前收盤。因此，美聯儲將提前一天，於週二發布11月6日至7日會議的會議紀要。該紀要將為美聯儲12月會議及其經濟預測摘要奠定基礎。經濟預測摘要通常每隔一次會議發布，可能會暗示2025年的降息幅度低於9月的預期。然而，我們的主要關註點是美國電腦製造商戴爾（Dell）的第三季度財報，以及來自美國、德國和歐元區的通脹數據更新。

戴爾第三季度財報

2024年11月26日（週二）

分析師預計，戴爾2025財年第三季度的每股收益（EPS）同比增長9%，達到2.05美元，營收同比增長10.5%，達到246億美元。增長的主要動力可能來自其存儲與網絡部門，即戴爾基礎設施解決方案集團（Dell Infrastructure Solutions Group），預計該部門營收同比增長33.4%，達到113億美元。

展望未來，分析師預計第四季度每股收益將同比增長20.9%，達到2.66美元，營收同比增長14.1%，達到254億美元。基礎設施解決方案集團的第四季度營收預計將增長30%，達到121億美元。在第三季度財報發布後，根據期權市場定價，戴爾股價可能上漲或下跌10.9%。上週四，戴爾股價收於138.92美元，年內漲幅已超過85%。

自8月初以來，戴爾股價一直在上升通道內運行，並在今年重新加入標普500指數。此外，其相對強弱指數（RSI）已攀升至60，顯示出進一步上漲的潛力。本月以來，股價在138美元附近盤整。如果財報表現優異並突破該阻力位，股價可能上行至147美元，接近6月和7月的高點。

戴爾科技股價圖表：2024年5月至今

來源：TradingView, Michael Kramer

美國10月PCE物價指數

2024年11月27日（週三）

根據分析師預計，美國個人消費支出（PCE）物價指數（通常被稱為美聯儲偏愛的通脹指標）在截至10月的一年中將同比增長2.3%，高於9月的2.1%。與此同時，備受關註的核心PCE物價指數（剔除波動較大的食品和能源價格）預計同比增長2.8%，高於9月的2.7%。由於最近幾個月分析師對PCE數據的預測較為準確，出現重大意外的可能性較低。

如果10月PCE數據再次符合預期，美聯儲在12月降息的可能性可能會降低。美國通脹的上升以及利率可能維持較高水平更長時間的前景，可能會使美元存款更具吸引力，從而進一步推動美元兌英鎊走強。事實上，英鎊兌美元（GBP/USD）似乎正在進入新一輪下跌趨勢。上週五，英鎊兌美元自5月以來首次跌破1.25美元。如果收盤低於該水平，英鎊短期內可能進一步下跌，或跌向接近1.235美元的4月低點。

GBP/USD走勢圖表：2023年12月至今

來源：Bloomberg, Michael Kramer

歐元區11月CPI

2024年11月29日（週五）

歐元區10月消費者價格指數（CPI）顯示通脹率為2%，與歐洲央行的目標一致。過去幾個月，該地區的CPI數據一直在2%左右波動：8月降至2.2%，9月進一步降至1.7%，但10月又回升至2%。

類似趨勢也出現在歐元區GDP最大經濟體德國，8月通脹率降至1.9%，9月進一步降至1.6%，10月則回升至2%。

德國將在週四發布11月的CPI初值數據，這將早於歐元區整體11月CPI數據的發布時間一天。德國的數據可能為歐元區通脹提供早期指引。如果德國和歐元區的CPI數據繼續一致，投資者可能會在潛在的12月歐洲央行降息之前鞏固其頭寸。

經濟學家預計，德國11月的通脹率將維持在2%，而整個歐元區的通脹率可能略有上升。如果德國和歐元區11月的CPI數據都低於2%，可能會讓市場感到意外。這種情況可能表明歐洲央行需要采取更激進的降息措施，特別是在經濟增長數據持續疲弱的情況下。

進一步的歐洲央行降息可能會對歐元兌美元（EUR/USD）施加更大的下行壓力。歐元對美元的匯率已顯著走弱，上週五跌破1.04美元，這是自2022年11月以來的首次。如果這一支撐位失守，匯率可能跌向下一個支撐位1.03美元。更進一步，歐元可能會朝著與美元平價的方向回落，甚至可能跌破平價水平。

EUR/USD走勢圖表：2022年9月至今

來源：Bloomberg, Michael Kramer

關鍵經濟和公司事件

以下是即將到來的一週內主要經濟公告以及美國和英國的公司財報安排：

11月25日，星期一

德國：11月IFO商業景氣指數

財報：Agilent Technologies（Q4），Bath & Body Works（Q3），Zoom（Q3）

11月26日，星期二

美國：聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要

財報：Abercrombie & Fitch（Q3），Analog Devices（Q4），AO World（HY），Autodesk（Q3），Best Buy（Q3），CrowdStrike（Q3），Dell（Q3），Dick's Sporting Goods（Q3），Halfords（HY），HP（Q4），JM Smucker（Q2），Macy』s（Q3），Manchester United（Q1），Workday（Q3）

11月27日，星期三

澳大利亞：10月消費者價格指數（CPI）

新西蘭：新西蘭儲備銀行利率決議

美國：10月個人消費支出（PCE）物價指數，Q3國內生產總值（GDP）

財報：Frontline（Q3），Pennon（HY），Pets at Home（HY）

11月28日，星期四

德國：11月CPI

日本：11月東京CPI

美國：感恩節（市場休市）

財報：無主要公告

11月29日，星期五

加拿大：Q3 GDP

歐元區：11月CPI

德國：10月零售銷售

瑞士：Q3 GDP

財報：無主要公告

註：盡管我們已盡力確保以上日期的準確性，但所列公告可能會有所變動。



