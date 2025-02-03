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一週展望：英國央行利率決議、美國就業報告、Alphabet 財報

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CMC Markets

CMC Markets

Best in-house analyst award (dark version)

03 Feb 2025, 10:20

下週，美國企業財報將進入高峯期，包括谷歌母公司 Alphabet  、亞馬遜  和 AMD   在內的多家科技巨頭將公佈第四季度及全年業績。此外，美國經濟數據也將成爲市場焦點，其中包括週五發佈的非農就業數據和失業率報告，以及本週稍早發佈的美國供應管理協會（ISM）製造業和服務業指數報告。與此同時，大西洋彼岸的英國央行將於週四召開利率決議會議。

Alphabet Q4 財報

時間：2 月 4 日（週二）

分析師預計，Alphabet 第四季度每股收益將同比增長 29.6% 至 2.13 美元，營收增長 11.9% 至 966 億美元。其中，廣告收入預計增長 9.4% 至 717 億美元，流量獲取成本（TAC）預計增長 7.4% 至 150 億美元。同時，資本支出預計同比增長 20.2% 至 132 億美元。儘管該科技巨頭未提供營收指引，但分析師預測第一季度營收將增長 11.5% 至 898 億美元，資本支出增長 17.2% 至 141 億美元。

根據期權市場的數據，Alphabet A 類股在財報發佈後預計將有約 6.7% 的波動。目前，該股自年初以來已上漲 6%，並在上週四收於 200 美元上方，但多次未能突破該關鍵阻力位。從技術面來看，該股似乎形成了上升三角形，這通常是一個看漲信號，表明未來可能突破並走高。然而，相對強弱指數（RSI）正呈下降趨勢，顯示上漲動能減弱。

若 Q4 財報發佈後市場波動率回落，該股可能面臨下行壓力。此外，期權市場中看漲期權（calls）的持倉量高於看跌期權（puts），這可能導致不利的對沖流動，從而對股價構成壓力。如果 192 美元的支撐位失守，股價可能回落至 181 美元。

Alphabet – A 類股股價走勢（2024 年 5 月至今）

来源：TradingView, Michael Kramer

英國央行利率決議

時間：2 月 6 日（週四）

市場普遍預期英國央行將在週四將基準利率下調 25 個基點。目前，英國基準利率爲 4.75%，此前該行分別在去年 8 月和 11 月兩次降息，並在 12 月維持利率不變。根據利率互換市場的數據，2 月降息的概率高達 92%，因此此次降息基本已成定局。但市場對未來貨幣政策路徑仍存在不確定性，預計在此次降息之後，下一次降息最早可能要等到 6 月。

此次利率決議可能會對**英鎊兌美元（GBP/USD）**走勢產生顯著影響。近期英鎊表現強勁，並在過去兩週穩步上行，本週穩定在 1.24 美元上方。如果英國央行如預期降息，英鎊/美元可能升至 1.26 附近。技術面來看，該貨幣對已突破下降趨勢線（見下方圖表中的紅線），且相對強弱指數（RSI）出現上行趨勢，這兩個因素均對英鎊構成支撐，或推動其測試下一個阻力位 1.2622。

若英鎊短期內出現回調，可能需要英國央行行長安德魯·貝利（Andrew Bailey）及貨幣政策委員會（MPC）其他成員在此次會議上釋放更鴿派的信號，例如暗示可能在 3 月 20 日的會議上進一步降息。但截至目前，這種可能性似乎較低。

GBP/USD 走勢（2022 年 1 月至今）

来源：TradingView, Michael Kramer

 

美國 1 月非農就業報告

時間：2 月 7 日（週五）

經濟學家預計，美國 1 月新增非農就業人數爲 16 萬，較 12 月的 25.6 萬有所下降。失業率預計將維持在 4.1% 不變。同時，1 月平均時薪同比增長預計爲 3.8%，略低於 12 月的 3.9%。

儘管這一預期表明就業市場仍然穩健，但市場並不預計會出現遠超預期的強勁數據。不過，如果非農就業報告表現強勁，可能會提振美元兌歐元（EUR/USD），從而結束歐元近期的反彈行情。

歐元面臨的最大風險在於，若跌破 10 月以來形成的下降趨勢線，則可能意味着近期突破失敗。在此情境下，EUR/USD   可能跌破 1.0250，甚至可能在短期內回到 1:1 平價水平。

EUR/USD 走勢（2022 年 1 月至今）

来源：TradingView, Michael Kramer

 

主要經濟和公司事件

這是即將到來的重要經濟數據和公司財報日程：

週一（2 月 3 日）

•             澳大利亞：12 月零售銷售數據

•             中國：1 月財新制造業採購經理人指數（PMI）

•             歐元區：1 月初步調和消費者價格指數（CPI）

•             美國：1 月 ISM 製造業 PMI

•             財報公佈：Palantir（Q4）

週二（2 月 4 日）

•              新西蘭：Q4 失業率及就業變化

•             英國：1 月同店零售銷售數據

•             財報公佈：AMD（Q4）、Alphabet（Q4）、Amgen（Q4）、Apollo Global（Q4）、Chipotle（Q4）、Diageo（HY）、Electronic Arts（Q3）、Fox Corp（Q2）、KKR（Q4）、Merck（Q4）、Mondelez（Q4）、PayPal（Q4）、PepsiCo（Q4）、Pfizer（Q4）、Snap（Q4）、Spotify（Q4）、Vodafone（Q3）

週三（2 月 5 日）

•             中國：1 月財新服務業 PMI

•             美國：1 月 ISM 服務業 PMI、1 月 ADP 就業數據

•             財報公佈：Arm（Q3）、Boston Scientific（Q4）、Fiserv（Q4）、Ford（Q4）、GSK（Q4）、MicroStrategy（Q4）、Qualcomm（Q1）、Santander UK（Q4）、Uber（Q4）、Walt Disney（Q1）

週四（2 月 6 日）

•             澳大利亞：12 月進出口及貿易餘額

•             歐元區：12 月零售銷售數據

•             英國：英國央行（BoE）利率決議

•             美國：截至 1 月 31 日當週初請失業金人數

•             財報公佈：Amazon（Q4）、AstraZeneca（Q4）、Bristol-Myers Squibb（Q4）、ConocoPhillips（Q4）、Eli Lilly（Q4）、Honeywell（Q4）、Intercontinental Exchange（Q4）、Linde（Q4）、Philip Morris International（Q4）、Roblox（Q4）、Yum! Brands（Q4）

週五（2 月 7 日）

•             加拿大：1 月失業率及就業變化

•             美國：1 月非農就業數據、平均時薪變動

•             財報公佈：Fortive（Q4）

 注：以上日程可能會有所調整，請以官方最新公告爲準


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