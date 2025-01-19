一周展望：特朗普，日本央行利率決議，Netflix財報

美國將迎來一個因假期而縮短的交易周，1月20日星期一市場將因紀念馬丁·路德·金（Martin Luther King）的生日而休市。這一天恰好也是當選總統唐納德·特朗普的就職典禮日。下周經濟數據發布較少，除了周五的日本央行利率會議，下面我們將對此進行預覽。在財報方面，Netflix將發布其最新的季度業績。

特朗普的第二幕

當唐納德·特朗普在1月（星期一，澳東時間3點/新西蘭標準時間5點）宣誓成為美國第47任總統時，一個大舞臺將為這位自過去幾周以來憑借大膽聲明和挑釁言辭吸引眼球的男人展開。可以預見，在接下來的幾周、幾個月和幾年裏，他將在經濟和地緣政治方面毫不留情，竭盡全力。 盡管華爾街在星期一因紀念馬丁·路德·金日（或許正因為休市），金融市場仍然緊張，關註共和黨總統上任後頭100天可能帶來的影響。然而，許多利率和價格的變化自去年11月選舉以來已開始出現，如果實際行動與其言辭不符，可能會出現反轉。

特朗普的第一任期以重稅和關稅政策為特征，尤其針對中國。預計在他第二任期中，仍將采取類似的策略，可能會沿用「裏根經濟學」的方式，即通過極端要求為最終的妥協或交易鋪路。關稅通常會加強美元，而自選舉以來，美元已明顯升值。

這也因為美國聯邦儲備委員會（美聯儲）在白宮即將做出的決定不確定性的背景下，采取了更加謹慎的立場。若最初的關稅加征低於預期，美元的當前強勢可能會逆轉。

特朗普承諾放松金融監管政策，華爾街對此給予了熱烈歡迎，金融行業指數自選舉以來已上漲超過7%。通過放松《多德-弗蘭克法案》（2010年旨在通過提高金融體系透明度和問責製來促進美國金融能力的聯邦法律）中的部分規定，政府可能希望刺激貸款和投資。然而，實施這些計劃的具體效果將取決於執行的方式。

美國企業期待特朗普提出的減稅計劃，這可能通過降低企業稅率和鼓勵海外利潤的匯回，來刺激投資和股東回報。然而，平衡這些減稅措施與政府預算赤字之間的關系至關重要。如果減稅政策得當，改革可能會惠及企業，但如果導致赤字加劇，則可能會令債券市場感到不安。

特朗普在競選期間宣布的對中國采取強硬立場可能會加劇地緣政治緊張，影響貿易和全球市場。然而，與俄羅斯的關系改善可能會改變能源市場和國防支出，這可能導致美國與中國簽署一項新的協議，類似於1985年的《廣場協議》，從而降低能源價格。

最後，特朗普長期宣稱的基礎設施計劃可能會通過在道路、橋梁和寬帶連接方面的投資創造就業機會，從而推動經濟發展。然而，融資問題仍然不確定，過度支出可能會增加國家債務。特朗普第二任期的前100天可能會在金融市場中引發漣漪，影響從股票和債券到商品和貨幣等各個領域。

Netflix第四季度業績

1月21日星期二

分析師預計，Netflix將在1月21日（星期二）交易結束後發布的第四季度業績顯示，凈利潤增長98.1%，達到每股4.18美元，收入為101億美元，同比增長14.4%。凈新增用戶預計為917.5萬，使Netflix的總訂閱用戶數達到2.909億。對於第一季度，分析師預計凈利潤將增長13.7%，達到每股6.00美元，而收入預計將增長11.9%，達到105億美元。

截至周四收盤，Netflix股價自年初以來下跌了5%，為842.37美元。根據期權市場定價，發布第四季度財報後，股價可能會波動約8.1%。期權市場還顯示，支撐位在830至840美元之間，阻力位在880美元左右。