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一周展望：特朗普，日本央行利率決議，Netflix財報

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CMC Markets

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19 Jan 2025, 12:00

因假期而縮短的交易周，1月20日星期一市場因紀念丁·路德·金（Martin Luther King）的生日而休市。一天恰好也是統唐納德·特朗普的就日。下周經布較少，除了周五的日本央行利率議，下面我們行預覽。在財方面，Netflix布其最新的季度績。 

特朗普的第二幕 

唐納德·特朗普在1月（星期一，澳間3/新西間5）宣誓成第47任，一大舞位自周以借大明和挑吸引眼球的男人展。可以預，在接下周、月和，他在經和地緣政治方面毫不留情，竭全力。 

街在星期一因紀念丁·路德·金日（或許正因休市），金融市場仍然張，共和統上任100天可能的影。然而，許多利率和格的化自去年11月始出現，如果其言不符，可能出現反轉。 

特朗普的第一任期以重稅和稅政策特征，尤其針。預計在他第二任期中，仍采取似的策略，可能沿用「根經」的方式，即通端要求最終的妥或交易鋪路。稅通常加強美元，而自，美元已明升值。 

也因邦儲委員（美儲）在白宮即做出的決定不定性的背景下，采取了更加謹慎的立場。若最初的稅加征低於預期，美元的前強可能逆轉。 

特朗普承諾放松金融管政策，此給予了迎，金融行已上漲超7%。通放松《多德-弗克法案》（2010年旨在通提高金融系透明度和問責金融能力的邦法律）中的部分規定，政府可能希望刺激貸款和投資。然而，些計的具效果取決於行的方式。 

期待特朗普提出的減稅計可能通降低企稅率和鼓海外利潤的回，刺激投資和股。然而，平衡些減稅措施政府預算赤字之間的系至重要。如果減稅政策得，改革可能惠及企，但如果致赤字加，則可能令債券市場感到不安。 

特朗普在期間宣布的采取強硬立場可能地緣政治張，影貿易和全球市場。然而，斯的系改善可能能源市場和防支出，可能致美署一項新的議，似於1985年的《議》，而降低能源格。 

，特朗普期宣的基設施計可能在道路、梁和寬連接方面的投資創造就而推展。然而，融資問題仍然不定，度支出可能增加家債。特朗普第二任期的前100天可能在金融市場中引漣漪，影股票和債券到商品和貨等各領域。 

 

Netflix第四季度業績 

121日星期二 

分析預計，Netflix在1月21日（星期二）交易結束布的第四季度示，凈利潤增98.1%，到每股4.18美元，收入101美元，同比增14.4%。凈新增用戶預計917.5，使Netflix的訂閱用戶到2.909於第一季度，分析預計凈利潤13.7%，到每股6.00美元，而收入預計11.9%，到105美元。 

截至周四收，Netflix股自年初以下跌了5%，842.37美元。根市場定布第四季度財，股可能約8.1%。期市場示，支撐位在830至840美元之間，阻力位在880美元左右。 

如果公司布的績符合或超出預期，可能致股上漲。布和事件險消退，含波性水平可能大幅下降，

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