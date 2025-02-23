一週展望：澳大利亞CPI、美國PCE、英偉達財報

本週經濟新聞較爲清淡，主要數據包括德國通脹數據和美國第二季度GDP修正值。市場的關注點將集中在澳大利亞消費者價格指數（CPI）報告和美國個人消費支出（PCE）數據上，其中PCE是美聯儲首選的通脹指標。然而，英偉達（Nvidia）將於2月26日公佈的第四季度財報，可能成爲市場的主要推動因素。市場預計英偉達的財報將引發7.76%的股價波動，相當於市值在2600億美元以上的漲跌幅度。

澳大利亞CPI數據

2月26日（週三）

自2022年12月通脹率見頂以來，澳大利亞的通脹率已大幅下降。然而，在2023年9月和10月觸及2.2%的低點後，過去幾個月CPI回升至2.5%。分析師預計1月CPI同比增長2.6%，這將是連續第三個月上漲。

儘管澳大利亞的2年期和10年期國債收益率保持穩定，但由於日本央行加息以及日本10年期國債收益率快速攀升，澳元/日元（AUD/JPY）匯率大幅下跌。若CPI數據高於預期，可能會短暫緩解澳元的貶值壓力。然而，從技術面來看，自去年11月以來，RSI（相對強弱指數）多次未能突破50，整體趨勢仍然偏空。

AUD/JPY，2024年5月至今

來源：TradingView, Michael Kramer

英偉達Q4財報

2月26日（週三）

英偉達預計將在2025財年第四季度報告營收同比增長72.1%至380億美元，主要受數據中心業務和新一代Blackwell圖形處理單元（GPU）推動。同時，每股收益（EPS）預計增長63.5%至0.84美元，毛利率預計達到73.5%。

市場關注的焦點在於英偉達的業績指引。分析師預計第一季度營收增長60.4%至418億美元，毛利率預計爲72.2%。然而，英偉達通常會給出高於市場預期的指引，平均超出20億美元左右。因此，如果本次指引僅符合市場預期，可能難以令投資者滿意。

目前，市場預計財報發佈後股價波動約8%，意味着英偉達股價可能難以突破150美元，並將在148.50美元遇到較強阻力。從技術面來看，RSI（相對強弱指數）呈下降趨勢，顯示出負面動能。下方支撐位在130美元，如果跌破該水平，英偉達可能會在財報發佈後的幾天內回測113美元附近的低點。

英偉達股價走勢，2024年5月至今

來源：TradingView, Michael Kramer

美國PCE數據

2月28日（週五）

當前市場調查預計核心PCE在1月份環比增長0.4%，克利夫蘭聯儲的預測也與之相近。如果這一預期成真，將對市場不利，可能導致美國國債收益率大幅上升，並徹底消除美聯儲在2025年降息的可能性。

最顯著的影響可能體現在歐元/美元（EUR/USD）走勢上。近期歐元表現有所改善，但仍未能突破1.05美元的關鍵阻力位。若突破1.05美元，可能進一步上漲至1.06美元；但如果歐元第三次未能突破1.05美元，則可能下跌至1.02美元。

EUR/USD，2024年6月至今

來源：TradingView, Michael Kramer

重點經濟及公司事件

本週主要的經濟公告及美國、英國公司財報包括：

週一 2月24日

歐元區：1月消費者價格指數（CPI）

德國：2月IFO商業景氣指數

財報：Croma Security Solutions（全年）、Kosmos Energy（Q4）、Zoom（Q4）

週二 2月25日

德國：第四季度國內生產總值（GDP）

美國：2月消費者信心調查、12月房價指數

財報：Home Depot（Q4）、Intuit（Q2）、Keurig Dr. Pepper（Q4）、Workday（Q4及FY25）

週三 2月26日

澳大利亞：1月CPI

德國：3月GfK消費者信心調查

美國：1月新屋銷售數據

財報：Aston Martin（全年）、Lowe's（Q4）、Monster（Q4）、Salesforce（Q4及FY25）、Snowflake（Q4及FY25）

週四 2月27日

日本：2月東京CPI

美國：第四季度GDP

財報：Dell（Q4）、Duolingo（Q4）、倫敦證券交易所（全年）、Ocado（全年）、Rolls-Royce（全年）、Taylor Wimpey（全年）、華納兄弟探索（Q4）

週五 2月28日

加拿大：第四季度GDP

德國：1月零售銷售、1月失業數據

英國：2月房價指數

美國：第四季度個人消費支出（PCE）、截至2月21日的初請失業金人數

財報：Rightmove（全年）

**注：**儘管我們已仔細覈對所有日期，以確保撰寫時的準確性，但上述公告可能會有所變動。



