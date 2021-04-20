CMC Connect 2月资讯

在过去的12个月里，CMC Markets营销团队一直在致力于新机构品牌CMC Markets Connect的推出。现在，CMC Markets Connect的新标志已上线，在我们的网站、各种线上广告或页面的顶部都能发现其身影。CMC Markets Connect的推出代表着我们向前迈进的一大步，这为CMC Markets自身、我们的机构客户和合作伙伴带来了巨大的潜力。一直以来，我们都以不断适应市场变化、打造符合客户需求的定制化产品和服务、提供高成本效益的多资产流动性以及构建定制化白标交易平台的能力引以为傲。正因这种能力，加之我们的知识深度和全球影响力，我们才得以掀起交易解决方案的新浪潮。在接下来的12-18个月里，我们将进行一系列产品创新，努力成为您心仪的交易伙伴。

企业最新资讯

去年11月，CMC Markets发布了中期业绩，上半年业绩创下新高。税前利润飙升369%，净营业收入增长126%。首席执行官彼得·克鲁达斯（Peter Cruddas）指出：“得益于集团坚定不移地执行相关战略举措，2021年上半年，所有业务领域的净交易收入均有显著增长。”今年1月，公司发布了一份简短的第三季度交易更新报告，报告指出，公司业绩持续向好，董事会相信，全年业绩将占据目前市场共识的高点。

市场洞察和趋势

尽管此次美国总统大选极具争议并引发了不可思议的国会震荡，但市场仍在上季度保持住了总体的牛市行情。虽然波动已逐渐消退，但加密货币却异军突起。在一个月的时间里，其波动率居高不下，特朗普承认败选后，比特币基准价格（比特币/美元）的波动幅度更是有所放大。从12月15日到次年1月8日，比特币资产价值翻番，随后立即出现了25%的大规模抛售。

活动资讯

尽管社交距离和全新的工作方式继续阻碍着常规活动日程的回归，在Camilla Boldracchi的领导下，CMC Connect团队将于3月11日（星期四）举办“金融科技女性”虚拟圆桌会议。论坛的召开时间正值国际妇女周，讨论主题为“区块链和数字清算的未来”。该活动将由来自Proactive Investors的Katie Pilbeam负责主持，嘉宾包括：Alessandra Sollberger（Top Tier Impact & Blockchain Mavericks创始人）、Lavinia Osbourne（Women in Blockchain Talks创始人），以及该领域的其他专家。

公司荣誉

虽然2020年底的外汇交易界年度盛典金融巨头（Finance Magnates）伦敦峰会可能会以虚拟形式举行，但人们对该峰会奖项的投票热情却有增无减。CMC Markets被业内人士誉为最佳差价合约经纪商和最佳白标解决方案提供商。

白皮书

去年11月，CMC Markets Connect赞助了欧洲最大的买方外汇会议TradeTech FX。借助该活动，我们发布了首份白皮书，内容涵盖“散户在金融界是否重要？”这一主题。该白皮书强调了全行业对于非银行流动性提供商所提供支持的不同看法——2020年初的市场波动表明了这类流动性供应商的直接好处。点击此处，下载并阅读白皮书。

出版物

去年12月，CMC Markets量化交易经理Tim Wilbraham在接受e-forex杂志采访时，探讨了在诸多交易对手继续提供技术支持的情况下，寻求巨大流动性应注意哪些要点。点击此处，阅读全文。

当月，CMC Connect集团负责人Richard Elston在接受《外汇市场》（FX Markets）杂志采访时，探讨了2021年可能主导非银行外汇市场的一些关键主题。同时，还谈及了《外汇全球准则》、流动性和监管等主题。点击此处，阅读全文。

最后，CMC Markets悉尼办事处的CMC Connect负责人Andrew Wood接受了The Industry Spread的采访。尽管CMC Markets正在继续扩大其机构业务，但公司的传统零售业务已为B2B客户带来了很多好处。点击此处，查看完整采访。

慈善活动

CMC Markets经常会为了有价值的事业参与慈善投资。当全球多个地区再度陷入封锁之际，公司承诺在未来三年内向三家慈善机构捐款60万英镑，以解燃眉之急。“教育及就业干预计划”携手慈善机构Action for Children、Yes Futures和Making the Leap，旨在确保人人都能掌握计算机知识，确保今天的儿童能为明天的工作做好准备。