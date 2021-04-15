Richard Elston的3分钟问答

请用三个词来形容您的工作。

高强度、多变、满足。

在过去的六个月里，业内最大的成就是什么？

毫无疑问，是新冠疫情的应对措施。为了实现在家办公和照常营业，公司在各方面都做出了重大努力。随后，这些新模型强大的韧性经受住了一轮又一轮超级波动的考验，特别是在西德克萨斯中间基（WTI）和黄金市场出现混乱的情况下。

未来金融市场将如何创新？

毋庸置疑，科技将继续驱动金融市场的创新。鉴于价格构建的速度和执行将至关重要，技术已为股票等传统资产类别的即时结算铺平道路。传统的交易方式可能影响即时结算的进程，但即时结算已势在必行。

您认为衍生品的发展情况如何呢？

差价合约最初是一种机构产品，后来才在零售交易中使用。在过去的20年里，这种零售优势帮助CMC Markets等公司推动差价合约交易走向成熟，整个市场也从中获益良多。我认为，这一现象表明其他资产类别也有可能做到这一点。至关重要的是，有人提出这样一个观点，即期外汇远期、掉期、无本金交割远期、期权和期货等工具类型可能实现“一键式”集中交割。这种想法将有助于进一步提高机构市场的质量。无论规模大小，机构交易对手方都不应该让执行策略或后台系统的整合方式限制其工具选择。

您想邀请哪三位名人（不管是否在世）共进晚餐？为什么？

杰克·莱蒙 ——很喜欢他的电影，看到他，我就会想到自己的父亲。

尼尔·阿姆斯特朗 ——我很喜欢航空，也很喜欢他的安静、神秘、注重个人隐私且从不沾沾自喜的品质。我很想了解真正的他。他到底是飞行员、教师、英雄，还是……？

博比·摩尔 ——因为他是西汉姆联队的队长，还赢得了1966年世界杯冠军。