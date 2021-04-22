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大中华区负责人程必逸的3分钟问答

22 Apr 2021, 17:30

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CMC Connect

三个词概括您的工作

充满挑战、不断变化、要求严苛。

您认为产业在未来会如何革新？

行业正在变得同质化，经纪商在以相同的思维争夺有限的市场份额。经纪商的差异性在于强大的创新力，而领导层则应更多地关注原创性和用户体验。独特性需要强大的尖端技术的支撑，从而满足零售和机构不同的业务需求。然而，用户体验比UX设计优化之类的技术开发要复杂得多。积极主动服务客户和顾客至上的文化，才能带来最佳交易体验。

您是怎么看待后疫情时代中国的经济复苏状况的？

和其他主要经济体相比，中国是第一个在疫情的影响下实现经济正增长的主要经济体。结果喜人，但仍有一些地方在未来值得关注。根据官方公布的数据，这样的增长模式似乎并不平衡。工业生产和建造业似乎很强，但消费支出依旧薄弱。这就意味着经济复苏很大程度上依赖政府在基建方面的投资。中国的整个经济仍旧面临长期结构性风险和挑战。

这一品牌在中国的形象和定位是什么？

当在业务需求和当地法规规定之间寻找平衡点时，很重要的一点是，国际品牌的影响力可能会成为寻求市场份额的阻碍。幸运的是，我们能够灵活地本土化，确保我们可以随着业务环境的变化不断适应。还有一点就是，我认为我们需要考虑弥补CMC Markets和CMC Institutional的差距。三十年的从业经验意味着我们已是零售市场的成熟品牌，我们亟需善加利用服务Institutional的客户。

您最喜欢的市场趣闻是……

我还在另一家公司的交易席从业时，乐趣和压力在我生命中如影随形。有一天，位于伦敦的办公室因为火警警报被完全清场。我当时就一个人，正准备离开悉尼的办公室，英国的操盘团队却把他们所有的账目都给了我。想象一下，要避免整个团队暴露，要执行雪片般的订单，要接听全球高净值客户的紧急电话，要执行英国的做市商利用他们办公楼对面的Costa的Wi-Fi发来的指令——所有的事情都堆在一块执行。在一个半小时里，时光就像光速流逝，直到事故结束。这是我整个职业生涯最紧张的时刻，我永生难忘。

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