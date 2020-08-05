隔夜，黄金期货现货合力一起突破2000美元盎司大关，创下历史的新整数关口记录。市场行情的爆发性拉升是出现在北京时间的晚上10点，消息面上传出美国新一轮经济刺激方案可能推出，以确保疫情下美国宏观经济增强抵御能力，但是流动性推动下的通胀趋势恐将愈演愈烈。

如图所示黄金现货30分钟结构图，已经突破2000美元上方并且拓宽了上方空间。交易层面投资者留意2000---2030美元区间内的震荡变化，多头信心重燃且突破关键区域，操作上重新由震荡策略转为趋势多头。

此前7月底，美国公布了极度悲观的二季度GDP数据，受新冠肺炎疫情导致经济大面积“停摆”等因素影响，今年第二季度美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算萎缩32.9%，萎缩幅度远高于一季度的5%，为1947年有记录以来最大降幅。

二季度，占美国经济总量约70%的个人消费支出骤降34.6%，拖累经济增长25.05个百分点，是有记录以来最差表现。其中，受疫情打击最为严重的服务支出重挫43.5%。企业投资和出口也遭受严重冲击。

贵金属数据方面，黄金和白银交易所交易基金（ETF）的持仓量已升至纪录高位。截至周一，有实物支撑的全球黄金ETF持仓量今年以来增加30.5%至3365.6吨，这比德国的储备量还高出数吨，仅次于美国的黄金储备（超过8000吨）。

（source：google）

白银技术面上，虽然没有突破7月28日的高点，不过结构上已经重返M5均线水平上方，且处于跟随黄金的新上涨结构中，交投上留意24美元水平的短线支撑，以及22水平的中线支撑。

空间预测上，以金银比70的估算，黄金已经上破2000美元，白银的估值有望达到28.5美元水平。

当然，如果我们参考上一轮2011年的黄金、白银行情，金银比是达到了40的下限水平。同时一个市场现象是，黄金行情的结束，是伴随这白银创下历史新高，因此白银的中线波段行情远远有空间，维持我们此前的持续跟踪分析。

综上所述，推动行情的主要逻辑没有任何改变，并且出现了不断加码的现象，尤其美国疫情数字的不确定性，加大了美国政策的扶持力度，接近无限宽松及流动性的拖市，加重货币泛滥，其实不单单贵金属收益，包括股票市场中资源类周期股也已经纷纷走强，投资者可在市场中多多留意。

参考回顾：

7月22日：贯穿6年高点 金银比价趋于70

7月16日：交易提示|留意铂金的突破方向！

7月10日：1800美元后的黄金走势会如何？

7月1日：2个要素不变，贵金属上涨的框架不改

6月24日：金价开启上试1800 铂金4个月收敛等待趋势方向

6月22日：金银重新突破！

（以上分析源于CMC Markets 市场分析师任震鸣）

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