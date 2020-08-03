上周五美元呈现反弹，美元兑日元由上周最低104.18反弹回至106水平。同时打压商品货币走跌， 金融市场避险交易情绪有所回归。但美国三大股指仍然呈现震荡弹性走势，按斯达克指数仍然以强劲上扬1.5%的涨势收盘，每股收涨主要受到当周强劲的科技大公司二季度财告鼓励，另一方面由于投资者将注意力集中在美国国会有关新增1万亿美元的实施上，对风险投资意愿起到支撑。同时，黄金期货价格震荡走高，8月份合约开盘价格升至1978美元的水平。

从今早美国期指与亚市开盘情况看，投资风险偏好相对稳定。美国各大企业财告本周仍将继续，同时投资者仍然寄望于1万亿美元的援助资金计划获批。澳大利亚股市重返5900水平之上运行，日经指数自周五跳涨开盘于21971。 本周的一些基本面重镑包括美国7月份非农数据、澳联储与英国央行的新一轮议息以及新西兰与加拿大的就业数据。美国非农数据仍然为投资者需要关注的重磅，其外澳联储议息也将为本周重要看点。由于澳大利亚维多利亚地区的疫情反朴引发当地四级封锁，我们寄望澳联储将有更偏向鸽派的口径；并且英国有类似的情况出现，则若两国央行会议，可能对市场风险投资意愿。具体经济日历如下：

周一- 美国ISM7月份制造业PMI值，此数据在6月份出现大幅反弹，重新返回扩展区间，本次预期值为53.6，好于前值的52.6. 意味着美国制造业活动在经济重启后呈现迅速反弹态势。

周二 –澳联储议息。虽然市场预期本次货币政策不将被进行任何调整，但本次受到该国的疫情恶化，与澳中紧张关系影响，我们寄望澳联储将有更偏向鸽派的言论出现。潜在对澳洲股市形成支撑。

周三-新西兰的二季度就业数据。根据新西兰统计署数据，新西兰就业数据自4月份全面封锁结束后持续反弹，在6月份上升2053个新增就业人数，5月份新增就业人数为14399，但四月份失业人数曾经一度高达35000个，意味着二季度的就业数字将为最差季度。由于欠佳的数据已经为市场预期中，所以将不会给纽币与新西兰股市带来较大的冲击。

周四- 英国央行议息会议。自经济重启以来，英国各项经济数据显示强壮，在上次会议中英国央行将量化宽松规模提高了2000亿英镑。所以本次的会议预期将不会进行任何调整，新人央行总裁曾经示意将对收益率曲线进行控制，投资者对其是否实行负利率存有预期。

周五-美国7月份非农业就业数据。市场预期本次美国就业人数将新增230万个，失业率将下降至10.3%，6月份数据曾为11.1%。失业率进一步下降将对股市实现进一步的支撑。投资者近两个月忽视新冠确认人数仍然在美国以及全球范围内激增，更集中在反弹的经济数据上，为主导风险投资意愿走高的情绪面因素。

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