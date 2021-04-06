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Weekly Outlook

一周展望- 澳联储议息、美联储与欧央行会议纪要、加拿大就业数据

撰写者

Tina Teng

MARKET ANALYST

06 Apr 2021, 08:05

于美国上周录得的3月份制造业PMI与非农业就业数据均大大好于市场预期，鼓励投资风险意愿在地高涨。西方复活节假日后的第一个交易日，美国股市再次强势上行，周一美国道琼斯指数与标普指数均再次收创历史新高，标普指数首次收盘于4000点以上。同时，科技板块强势反弹，支持美国纳斯达克指数连续第四个交易日上行，当日涨幅逾200点。本周市场的关注点将集中在澳大利亚储备银行新一轮议息，以及美联储与欧洲央行的3月份议息会议纪要，美联储主席鲍威尔将于本周四发表讲话；加拿大就业数据也将潜在引发加元的大幅波动。 澳联储议息会议（周二） 自1月份以来各西方主要经济体的政府公债收益率均出现飙升，澳大利亚10年期政府公债收益率在2月份上升至1.8%以上。由于本国的经济的强势反弹，投资者押注于澳联储将提前升息计划，导致国债收益率劲升。因澳联储出手干预，债市收益率在3月份收减涨幅。预期澳联储为控制收益率曲线，在本次会议上会加强鸽派口径，以控制澳元汇率，支持外向型经济。 美联储议息会议摘要（周四） 本次会议摘要的内容预期不将有任何新意，美联储偏向保持鸽派的宽松口径，以控制国债收益率加快上行，引发股市以及金融市场的不稳定。但在近期的经济数据看，美国经济活动与就业市场加快反弹，或驱使美联储提前削减QE与上调基准利率。虽然美国政府长期公债收益率在上周涨势有所收敛，但仍居高位，10年起政府公债收益率仍然保持在1.7%以上。 美国财务部长耶伦与美联储主席鲍威尔将分别与周二与周四发表讲话，投资者需关注市场对其讲话内容的反映，寻找财政证词以及货币政策的线索。 欧洲央行议息会议摘要（周四） 欧盟区的经济恢复程度远远弱于西方各国，特别是在3月份受到疫苗无效的影响，对商业信心再次施加压力，法国与意大利均再次出现新冠传染病例激增。从经济数据看，其服务业PMI仍然显示在萎缩区间，失业率仍然居于7%以上。欧洲央行将加强鸽派口径，并且在上次会议中表示将可能扩大资产购买的规模。欧元自1月份以来大幅回落，欧美汇率自1.23下跌至当前的1.18水平。从中期趋势看，欧元仍然将受到美元强势而继续承压走势。 加拿大就业数据（周五） 加拿大经济反弹迅速，二月份就业岗位上升25.92万，预期三月份将上涨9万个，失业率预估将由8.2%下降至8.0%。加拿大央行已经开始削减其资产购买的规模，也为加元强势的驱动力。另外，原油价格的持续反弹，成为支撑加元的另一个主要因素。加元有望在本周继续兑美元的反弹走势。


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昨日，由于美国政府公债收益率再次上涨，引发美元进一步强势上行，美元指数上扬0.34%，至93.30.自1月份低点89.15，美元指数迄今涨幅达4.7%。同时，美国政府长期公债收益率涨幅近90%，10年期美国政府公债收益率由1月份的0.9%，上涨至当前的1.71%

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