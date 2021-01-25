在上周拜登进行总统就职典礼后，美国股市均再次创收历史新高，投资风险意愿受到1.9万亿财政刺激计划与美联储重申货币量化宽松的政策所支持。但接下来新增财政救援资金计划是否可以顺利通过国会，将为近期投资者关注的焦点。同时，本周美联储的新一轮议息也为市场重磅。

上周科技股权重较大的纳斯达克指数一周上扬4%，至13543.06。美国达科技公司包括网飞集团（Netflix）、苹果公司（Apple）均创收历史新高。本周美国大企业四季度财告将继续推出，将为影响股市走势的重要因素。

本周投资者需要重点关注的经济市场与数据包括以下。

美联储议息与美国四季度GDP（周四）

市场并不预期美联储本次会对货币政策做出任何调整，但从近期美国政府公债的收益率走势来看，投资者已经提升美联储将削减货币量化宽松（QE）的预期。虽然美联储主席鲍威尔多次确认长期的低息政策与QE规模不会改变，但市场对美国经济复苏与通胀率走升均有提升。若美国经济数据在2021年出现迅速反弹，预期美联储将最早与2022年计划削减QE。但据当前情况看，风险资产价格将仍然受低息环境支持保持涨势，包括股市、大宗商品以及商品货币。美元仍然面临下行压力。

在美联储议息会议后，美国将公布四季度GDP初值，预估美国2020年第四季度经济有4.4%年度增长，但根据Atlanta美联储数据预期，本次GDP增长将为7.4%, 说明美国经济恢复或给市场积极的意外惊喜。

澳大利亚四季度消费者物价指数（CPI）（周三）

澳大利亚四季度消者物价指数，即通胀数据将于本周三公布，市场预期季度增幅为0.7%，较三季度反弹幅度1.7%减缓，但二季度新冠防疫封锁的影响，消费物价指数一度缩水1.9%。 澳大利亚12月份就业数据录得意外向好，说明澳洲经济呈现良好的反弹动能。澳元在2021年多半保持上行涨势，美元走软以及大宗商品价格反弹为澳元走坚的基本面因素。

欧盟各国GDP、CPI（周五）

欧盟各国包括西班牙、法国与德国的四季度GDP与CPI数据将分别于本周五公布，由于欧洲自11月份的经济再度封锁影响，各国GDP预估值均可能出现缩水，其中法国GDP预期下降4.1%。欧元近期呈现上行承压，但或继续受到美元弱势而被动上行。



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