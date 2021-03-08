受美国政府公债收益率飙升的影响，美国股市在上周大幅震荡，三大股指在周四急跌后，周五受美国强劲的非农业就业数据鼓励反弹，尤其是道琼斯指数以周涨幅收盘。同时科技股占比重较大的纳斯达克指数仍然显示上行压力，一周跌幅达3.8%，为第三周以跌势收盘。自2月份中旬以后“Inflation Trade”开始主导美股大盘走势。周末美国参议院通过了1.9万亿新冠援助资金计划，若本周在国会通过则将正式推出，有望再次推高投资冒险意愿。

本周重点关注的经济数据与事件包括欧洲央行与加拿大央行的议息，美国2月份消费者物价指数，即通胀率数据与英国１月份GDP。具体见以下。

欧洲央行货币政策决议（周四）

受到美国政府公债收益率溢出效应影响，欧洲各国国债收益率同时出现飙升，但在欧洲经济复苏仍然为显示加速的情况下，欧洲央行将至少保持现行的资产购买与低息政策，以支撑因新冠疫情严重受损的经济。欧洲央行委员会成员帕内塔在上周表示，欧央行需要加大资产购买的规模，以抵御近期公债收益率的飙升带来的金融不稳定性与阻碍经济复苏。现行的欧洲央行紧急救助自己援助计划规模为1.85万亿欧元，重融资利率为零。若本次欧央行有任何较为鹰派的表态出现，都会潜在引发欧洲国债收益率与欧元的走强。

加拿大央行货币政策会议与2月份就业数据（周四）

加拿大的近期经济数据显示其经济复苏加速，四季度GDP数据录得9.6%，远超过预期水平7.5%。增强了加央行将削减量化宽松规模的预期。但就业市场仍然显示较为疲软，1月份失业率仍然居高于9.4%，并且新冠疫苗的推行极为缓慢。周六晚将有加拿大2月份就业数据公布，在12月与1月份就业市场再次出现萎缩，失业率重新回到9%高位。

目前资产购买的规模为每周40亿加元，本次并不预期央行将对资产购买与基准利率做出任何调整。但加央行的口径可能为投资者最为关注的焦点，寻找是否有年度削减资产购买的规模。

美国2月份消费者物价指数（周三）

根据市场预期，2月份美国通胀率将上升0.4%，较年度通胀率将保持在1.4%水平。根据近期的美国制造业生产经理人指数显示，美国经济活动复苏明显加快，为近期美国政府公债收益率飙升的背景原因。若消费者物价继续走强，则潜在给公债收益率再次带来上行压力，引发美元继续筑底走强。上周由于美联储主席鲍威尔表示“通胀率有望在近期走高”，引发美股的大幅卖盘。周五美国非农业就业数据录得远超预期，都将潜在推动美联储加快削减QE的速度。

英国1月份GDP（周五）

英国为西方国家中推行新冠疫苗最快与最广的国家，进而投资者对英国经济反弹加速的预期增强，英国国债收益率同样受到美债溢出效应影响而在近期走强。12月份英国的GDP增长幅度为1.2%, 较前值有较大反弹，我们预期英国央行不会在短期内对货币政策做出任何调整，美元的走强趋势可能对英镑在近期仍然实行下行压力。



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