受到美国大选与美国新冠援助资金计划磋商进程的影响，避险性投资重新主导金融市场投资风向。美元的避险性买需明显提升，美国股市显现上行压力。在距美国大选只有两个星期，避险交易或将继续主导投资风向。本周投资者需继续关注美国新冠援助资金计划的推进情况，美国大选与英国与欧盟之间的脱欧谈判同时为重要关注点。经济数据方面，中国GDP、各国CPI与欧洲各国的10月份PMI闪估值为影响市场波动的重要因素。

中国三季度GDP（周一）

根据国际货币基金组织的预估，中国是唯一在新冠病毒影响下保持GDP增长的国家。根据市场预期，本次GDP将季度增长11.3%，较二季度数据11.5%有所减缓，但仍然显示强劲的经济复苏情况。在新冠疫情影响到全球经济的情况下，中国政府调整政策以提升内需，本次预期年度增长率为5.2%，二季度的数据录值为3.2%。本次数据有可能印证了中国不仅自新冠防疫期间实现了经济复苏，并且已经恢复到疫情前的GDP增长水平。

但同时9月份的中国零售数据仍然显示薄弱，本次预期月度增长1.7%，大大抵御新冠疫情前的平均7%的涨幅水平。另一方面，中国工业生产恢复迅速，9月份预期数据为年度增长5.7%。中国政府在经济政策方面，并未向其他西方国家使用直接向市场放水的方式，而是大力推进基础设施建设以促进经济增长，从以上数据上有直接的反映。

英国脱欧协议乐观预期或推涨英镑

此前英国单方面设定了10月15日结束退欧谈判的期限，但英国与欧盟的退欧谈判并没有按期达成任何脱欧协议。英国首相约翰逊在周五表示，与欧盟的磋商已经结束，若欧盟不改变立场，英国将不予继续谈判。 英镑在周五下滑后大幅反弹，投资者不认为英国与欧盟的谈判真正结束，仍然怀有某种协议会达成的希望。英镑兑美元汇率近期在1.2850附近形成强劲的支持。

欧洲各国10月份PMI闪估值（周五）

欧洲主要经济体国家包括德国、英国将于周五公布10月份的制造业与服务业PMI数值。由于10月份欧盟地区与英国新冠确诊病例激增，英国在上周对多地区进行更为严格的封锁，将对10月份的经济活动存在严重影响。根据市场预期数据10月份欧洲各国的PMI值将较前值有明显放缓，德国的服务业PMI仍然预期在萎缩水平，潜在打压欧元兑美元的进一步下滑。

美联储与欧央行总裁讲话

美联储主席鲍威尔与欧洲央行总裁拉加德将分别于周一晚前后在国际货币基金组织会议上进行发言，在美国大选临近与新冠疫情在欧洲地区恶化的情况下，央行表态多半保持支持长期货币宽松政策的表态。这些发言对于金融市场波动的影响不会很大，但构成投资者寻找未来货币政策走向的依据。



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