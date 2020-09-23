美元续涨的行情主要受到美联储官员在周二有关升息的表述影响，投资者对近期的央行货币政策前景更加谨慎。同时，另一个方面，美元指数前期跌幅较大，技术性反弹也是另一个关键的因素，自美联储7月末的会议以来，美元指数便在92附近形成底部横盘整理走势。那么，美元走升是否有持续性？黄金破位的可能性有多大呢？

美元的长期走跌的趋势没有改变

近期的避险交易，一方面由于欧洲地区的新冠确诊人数激增，尤其是英国重新进入封锁，给投资信心造成打压。另一方面，美国政府在新增的经济刺激措施上迟迟未果，同时11月份美国大选给风险意愿造成进一步的压力。但美元仍然不具备长期筑底反弹的基础，原因很简单。新冠疫情在欧美各国没有得到有效控制，央行的长期宽松政策在很长的一段时间内不会改变。美元在短暂的反弹后有可能恢复跌势。

在美联储保持量化宽松与近零利率的环境下，美国股市有望继续上行趋势，对投资信心形成再度的助力。昨日美国纳斯达克指数终于在连跌数周后，出现较大幅度的反弹，纳斯达克指数单日收涨1.71%。近期美国的各项经济数据均显示持续反弹，投资者不会因短期风险因素改变冒险投资意愿，则对美元的避险依赖会同时降低。

黄金价格仍然可能重新巩固上行趋势

黄金近期走跌主要受美元强势反弹打压，但黄金做为保值与对冲风险的需求并没有在基础上改变。宽松的货币环境对金价本身是一个推动，近零的利率降低了黄金存储成本，同时增强了黄金对冲通胀风险的需求。黄金价格可能重新建立涨势，近期的重要支持位置集中在1900关口。

技术分析

黄金（现金）-日线图

日线图中看，黄金日内将测试1900整数关口，同时也是保利加通道的下轨位置。周一的跌势已经下破前期的上行趋势线，但仍为改变自8月中旬以来的横盘整理行情。若突破1900下行，进一步的支持降格将为8月12日低点1870左右，同时为斐波那契50.0%回荡线附近的位置。随机震荡指标MACD与STOCH均显示其下行动能仍然较大。投资者需要重点关注1870-1900的支持区间。



CMC Markets 仅为执行交易商。 本材料（无论是否陈述任何意见或评论）仅提供一般性信息， 并没有考虑到您交易的目标， 需求及财务状况。本材料中的任何内容均不应（或应被视为）应依赖的财务，投资或其他建议。 本材料中的任何内容均不构成CMC Markets 或作者的推荐， 即任何特定的投资， 股票， 交易或投资策略适合任何特定的人。 尽管CMC Markets的交易在提供此材料之前不受限制,但我们不会在发布材料之前设法利用该材料。 根据《金融顾问条例》第32C条，新加坡CMC Markets可能会提供由CMC Markets公司集团内根据外国司法管辖区的法律监管的的研究分析或报告。 如果将此类信息发布或发布给非合格投资者，专家投资者或机构投资者，则CMC Markets Singapore在法律要求的范围内对分析或报告的内容承担法律责任。 居住在新加坡的此类信息的接收者可以致电1800 559 6000与CMC Markets Singapore联系，以解决与该信息有关或与之相关的任何问题。