周二美国股市显现坚挺走势，科技板块权重占比最大的纳斯达克指数连续第二个交易日反弹，潜在结束了近两周的下行修正行情。投资者在明日美联储议息会议之前，保持乐观风险投资情绪，寄望于美联储将保持对经济复苏前景担忧的表述，并长期保持近零的利率。另外，对新冠疫苗与经济复苏情况的乐观预期，同时鼓励了风险投资意愿。

美元对欧元小升，对商品货币与人民币走软

受股市强势打压，美元对大部分非美元货币续跌，但对欧元小幅走强，美元指数12月份远期合约在早盘时间下滑后反弹，以微小涨幅收盘于93.115。在日本内阁官房长官营义伟在自民党总裁选举中获胜后，美日货币对连续第二日下跌，收盘于105.44.

受到中国向好的经济数据支持，商品货币与人民币对美元走强，人民币对美元继续升值，触及16个月高位，美元兑离岸人民币跌至6.779. 周二公布的中国工业生产总值好于市场预期，为自2月份以来最高；12个月的同期零售数据自2月份以来首次升为正值0.5%，说明自新冠疫情受到有效控制后，中国经济实现了稳步复苏，侧面鼓励了商品出口国货币走强。

关注日内美国零售数据与明日美联储会议点阵图

在明日美联储会议前，将有美国8月份零售数据公布，与之前的货币相比预期本次显现明显放缓迹象，市场预期核心零售数据预期将增长1.0%，含有机动车在内的数据将增长1.1%，7月份的数据分别为1.9%与1.2%，本次数据可能对美元有一定的打压作用。

美联储在7月份的会议中表示将允许通胀率运行于2%之上，意味着其将保持低息环境与量化宽松在一段相当长的时间内，市场预期这个期限将支持持续道2023年。本次会议美联储将公布未来联邦基准利率预估的点阵图，若有任何未如市场预期之鸽派，都可能将引发美元的再度反弹。

明日重点关注-新西兰二季度GDP、澳大利亚8月份就业数据、日本与英国央行议息

明日相关主要数据的摘要可以参考本周一的“重磅大周”，投资者需谨慎受到重要经济事件与数据引发的金融市场大幅波动行情。

技术分析

CMC Markets美元指数 - 日线图

日线图中显示，自9月9日以来其在992.77附近形成上行阻力，重新建立走跌趋势。昨日虽然有触底反弹的走势，但在保利加通道中轨以下显现较大下行压力，随机震荡指标MACD 与Stochastic 均显示下行趋势。日内的上行潜在阻力在保利加通道中轨987.70附近，若突破则有望再次跳上9日高点992.77. 从保利加通道上、下轨收口情况看，近期美元指数有望继续底部横盘走势，下方支持重点看9月1低点977.41附近。



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