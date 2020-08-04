Nasdaq走势重心继续抬升，上涨力度不减，科技股中苹果公司（Apple）创下历史新高；另一科技巨头微软，已经证实了与总统特朗普进行了对话，且TikTOK的母公司ByteDance已向美国政府发出了有意在美国，加拿大，澳大利亚和新西兰探索这项服务交易的意向通知。

美国总统特朗普清晰表态，给予中国的ByteDance 45天以谈判出售交易。并表示，如果没有达成协议，他将于9月15日在美国禁止该服务。

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经济数据方面，我们看到美国制造业数据PMI在7月以自2019年3月以来最快的速度增长之后，美国国债继续下跌，美元出现反弹。

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如图所示，美元指数2020年9月合约，已经重返5日均线上方，至少短期技术上已经出现一个反弹的积极信号。技术上看，美元指数的9月合约有望反弹冲上94水平上方，等待M21的技术下压，并且我们认为美国疫情数字的变化将决定美元指数反弹的高度。

（以上分析源于CMC Markets 市场分析师任震鸣）

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