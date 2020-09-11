昨日，美元在早盘下跌后反弹，美元指数由昨日最低触及92.71后，反弹至93.39收盘。美元走势主要受到欧元短暂走强影响，此前由于欧洲央行总裁拉加德表示，“汇率不是货币政策工具”，暗示了虽然欧元兑美元近期大幅走强，但不会以汇率为调整货币政策的依托，并保持当前的货币政策不变。其言论引发欧元急涨至一周高位，但晚盘时间回落。

伴随美元震荡反弹的行情，周三美国股市在5个交易日中第四日出现大幅下跌行情，纳斯达克指数单日跌幅达2%，基本抹去周三反弹的幅度。昨日录得的美国上周申请救济金人数不及市场预期，由前一周上升至88.4万人，打压了投资者对经济复苏的乐观预期，同时引发投资者对美国科技大公司的市值高估忧虑。苹果公司股价单日跌幅达6%。特斯拉汽车股价高开低走，由当日开盘价格收跌4%。

那么当前的情形下，美元走坚是否为筑底？在当前的基本面下，这种行情成为长期的可能性不大，昨日欧洲央行总裁的讲话同时奠定了欧元对美元继续走强的基础。其表态实际上与美联储主席鲍威尔在杰克森霍尔的讲话形成鲜明的对比，鲍威尔表示央行将允许通胀率上浮在2%之上，表明极为宽松的货币政策将持续在很长的一段时期内，这便是美元长期续跌的决定性因素，非到美联储开始缩减货币宽松政策的表态，美元不会在大方向上改变跌势。美国股市也不会真正出现新一轮的筑顶。我们今天可以集中在以下几个图形的技术图表对近期的潜在行情进行分析。

欧元/美元- 日线图

欧元/美元日线图中看，价格与各随机震荡指标有明显的牛背离形态出现，并且价格走在各均线之上，都是支持欧元兑美元走强的有利技术指标依据。近期有望继续顶部窄盘整理走势，重要潜在支持价格在1.1720附近，上方的阻力仍然集中在1.20关口，若能够突破则有望打开的上行空间，进一步的上行潜在目标在1.2070附近（161.80%），然后是1.2285（200.0%）。

美元指数-日线图

美元指数日线图中看，虽然昨日在低位出现大幅反弹，但从随机震荡指标看，stochastic 已经进入到超买区域内，MACD仍然在0轴之下运行，其上行趋势没有改变。短期的上行动能可能仍然会有暂时的支撑，但需要主要上方阻力的逐步形成。上行的潜在压力在保利加通道上轨附近93.60左右，日内潜在支撑位置在昨日低点92.70附近。从保利加通道收口形态看，近期有望继续运行在低位横盘整理趋势中。



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