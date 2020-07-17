中国最大的芯片制造商中芯国际（688981.SH）（00981.HK）周四（7月16日）在上海A股科创板登陆上市交易，开盘价格为95元，全日交易呈现震荡下行，因中芯国际流通盘已经达10.4亿股水平，首日大幅高开交易对市场资金产生吸金交易，沪深两市股指及其他小板出现4%以上暴跌，为6月来首次。盘后在各大股票论坛乃至自媒体，戏称中芯国际为“中芯石油”，不令人回忆起2007年中石油永恒的48元。

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这次中芯国际是加速在科创板募资上市，整个股票市场的背景处于中美关系的紧张下，尤其是中国高科技产业产品进出口受限，国产化替代呼之欲出，中芯国际搭上了这趟顺风车。自3月以来，中芯国际（00981.HK）在香港市场的股价已大涨两倍。

从科创板披露的中芯国际股东列表可以看出，第三大股东中国国家集成电路产业投资基金3月成为本次上海发行的最大战略投资者，显然代表国家队意志。

从中芯国际A股科创板上市来看，其一必然提升了A股科创板的影响力以及上市企业质量；

其二，上海证券交易所和中证指数有限公司将于2020年7月22日收盘后发布上证科创板50成份指数历史行情，7月23日正式发布实时行情，显然，中芯国际抢盘发行，必然成为所有公募基金以及行业偏股基金的认购标的，这对场内资金分化以及板块资金分化的确是产生影响，但是科创指数完成后，这一层影响也将消退，当前市场需要一周的时间来消化这一层逻辑

那么对应美国纳斯达克100指数，中国股票市场也将形成一个以科技股为代表的指数，显然在这一轮全球疫情背景下，投资者已经看到科技改变生产力、以及科技在疫情下的逆周期增长；

其三，中芯国际此次融资所得463亿元人民币（约合66亿美元），公司计划用其中的40%建造一座工厂，生产12英寸晶圆，从而用14和7纳米技术制造芯片。这将使该公司有能力得到英伟达、高通和华为芯片部门海思半导体的高端芯片订单，公司竞争对手直接是半导体行业领头羊台积电（2330.TW）。

中芯国际目前与台积电最大的差距在于行业顶级客户的知识产权和工艺技术。以中芯国际今年预算的47美元的资本支出来对比，仅为台积电预期支出的三分之一左右。

所以从中芯国际的定位来看，留给市场一个想象空间。

此前一周，管理层已经释放了严查配资的举措，明确态度引导场外资金有序入场，树立投资者正确的股票市场投资理念，尽量不参与市场的炒作追涨杀跌，尤其是个别板块和个股的爆炒。

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我们从筹码角度看，分析了上证、创业板两大指数，管理层预期启动点的筹码分布没有变化，此前4个交易日的顶层筹码变动不大，显然这种调整属于快速回撤，属于“活捉”“斩杀”配资盘、以及逼仓部分两融盘的举措。

至于这行情，本身就和基本面无关，包括美国股票市场自3月23日见底后持续上涨，与基本面无关，当前全球股票市场全面高估，但是趋势性的力度不减，这是政府提供的流动性信心存在，也是政府意志的存在。

这一层大方向没有变化，不必杞人忧天，自寻烦恼。

参考回顾：

7月15日：诸君奋勇向前，紧盯龙头效应！

7月8日：这一波行情是“5.19”历史的复制！

7月7日：赶着节奏走！

7月6日：视野开始留意亚洲股市！

5月23日：迎接未来，关注这些板块指数！

（以上分析源于CMC Markets 市场分析师任震鸣）

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