美债收益率再度飙升，投资者需要注意这样几点

周四美国股市再现过山车行情，美国道琼斯指数与标普指数自前一日的历史高点回落，科技板块大跌施压纳斯达克指数下滑3%。之前由美国政府公债收益率引发的抛盘行情重返金融市场，投资者需要注意几个潜在的基本面要素。

美联储无法改变经济反弹带来的通胀率走高

从昨日的行情看，美联储的现行货币政策无法改变新冠疫苗使用后，经济恢复加速引发的高通胀预期，美债受益率走高为投资者对经济反弹加速通胀的担忧，成为科技板块被再次抛售的根本因素。

虽然昨日美联储明确表示将近零的利率一直保持至2023年，并保持现行的资产购买规模，但同时表示经济恢复将加速，短期通胀率可能上扬。周四美国长期政府公债收益率继续飙升，10年期政府公债收益率走升至1.72%，达到2020年1月的疫情之前的水平。美债收益率走高，引发投资者对增长型股票板块的市值被重估的担忧，导致科技板块再次大幅下行，大科技公司股价均走跌，苹果与亚马孙股价跌幅均逾3%, 特斯拉汽车股价大跌6%。 同时，金融板块受到国债收益率走高的推动而保持上行走势，将有望成为今年领涨大盘的主要板块。其外，航空与能源板块也为近期较为坚挺的板块。

纳斯达克指数（现金）-日线图

纳指下行压力较大，日内的潜在支持位置在12700附近，若突破则可能再次试探上行趋势线支持位置，进一步的潜在支持在12000关口。近期上行潜在区里在13300左右。

美元坚挺，黄金承压

美元自1月份以来开始出现走坚迹象，尤其是在2月份以后受到美债收益率飙升支持反弹。除对主要的非美元主要经济体国家货币形成压力外，黄金价格显现除更大的下行压力。首先，美债收益率升高，直接打压了黄金做为无收益率的资产价值。同时，在风险投资意愿仍然偏高的环境下，黄金作为避险资产的吸引力减弱。美元走强，也直接给金价造成压力。黄金期货价格自1月份以来跌幅达229美元/盎司，或者12%，至1730.

黄金-日线图

黄金受到上方多重压力，难以形成有力的反弹走势。从随机震荡指标看，黄金下行动能仍然较强，若突破1674支持价格，将打开进一步的下行空间，进一步的潜在空头目标在1613附近。（斐波那契回荡线50%）。同时日内上行潜在阻力在昨日高点1751附近。

油市有望建立进一步涨幅

虽然原油期货价格在昨日大跌8%，但从经济恢复的前景看，油市价格有再度走坚的机会。供给面看，石油输出国组织与其他产油国在近期的会议中决定将保持现行的联合减产规模一直到4月份。需求面看，经济反弹将提升原油需求，为油价的继续走高奠定基础。 另外， 黄金与原油在大宗商品对冲交易中为负相关走势，金价的下滑给油价走升带来支持。但投资者需注意近期美国原油库存量大增给石油价格带来压力，可能引发近期原油价格进入整理走势。

西德克萨斯原油-日线图

美国原油昨日低点落在上行趋势线的支持位置，也为近期重要的支持点位，具体价格在58.14美元附近，日内有望受到支持小幅反弹。但从随机震荡指标看，其下行压力仍然较大，若突破58关口，则有望继续下探，进一步的潜在支持在56.52左右（斐波那契回荡线38.2%）。



