科技板块大幅反弹，风险资产重建涨势

近期的金融市场风波不断，首先美国4月份通胀了加速上行，引发美股市场的恐慌卖盘；然后是由于中国公布加密货币交易的禁令，引发以比特币为首的加密货币在周三出现崩盘是下跌，比特币与以太币的跌幅一度高达逾30%。

但在周四，美国股市全线反弹，其中科技板块大幅反弹，金融市场投资风险愿意自上周的通胀恐慌中逐步恢复。美国标普指数上扬1.06%，纳斯达克指数反弹1.77%。同时，美国10年期政府公债收益率下滑至1.628%。 美元指数下跌，单日跌幅达0.5%，抵消周三所有站涨幅，至89.75.

另外，加密货币在周四也在周三崩盘式下跌后出现大幅度反弹，比特币反弹幅度均超9%。加密货币作为风险资产，受到冒险意愿鼓励继续上行。

美国财务部与美联储出台政策监管加密货币

昨日美国财务部出台对加密货币的新规，指出任何高于1万美元的转账都需要向美国税务机构报告。同时，美联储称将着手发展央行数字货币的计划。但比特币以及其他加密货币并未因此继续跌幅，比特币反弹逾9%，重新返回4万美元之上；第二大加密货币以太币同样出现大幅反弹，升至2800美元以上。此前这两个主要加密货币跌幅分别高达逾30%。投资者似乎已经消化了加密货币的监管风险，市场出现“卖谣言、买事实”的行情。

比特币-日线图

比特币在30000关口，即200日均线找到支持，潜在建立触底反弹的行情，日内的潜在上行阻力在43800附近，若突破则有望继续上探至100日内均线阻力，具体价格在48800左右。同时近期需要重点关注30000关口。政策性风险仍然是比特币面临的最大挑战。

美国财政部建议美国企业税率底限

在同一日，美国财务部提议，美国企业世界范围内的税率底限应设定为至少15%，具体的税率可能会更高。财务部长耶伦称，此政策将防止美国企业为避税而转移运营地。此前，美国总统拜登表示将增加企业税务至28%，以支持基础设施建设，目前的税务水平为21%。但有关提升税收的政策导向，并为阻碍科技板块反弹，周四纳斯达克指数为大盘指数中反弹幅度最大的一支。大科技公司包括苹果、谷歌以及脸书的股价升幅均逾1%。

美国纳斯达克指数-日线图

美国纳斯达克指数日线图中看，自本周在上行趋势线处重新建立潜在的上行走势，日内将试图突破20均线，具体的潜在阻力价格在13500左右，若突破则有望重新上探前期高位14000左右。同时，近期的潜在支持在5月13日低点，12，900附近。



