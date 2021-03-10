周一、周二美国股市再次走出过山车式行情，以科技板块为主板的纳斯达克指数绝地反弹，周二单日涨幅近4%，收复周一所有失地。近期由于受到美国长期政府公债飙升的影响，纳斯达克指数震荡下滑，大科技公司股价急跌，苹果公司与特斯拉汽车股价一度跌至3个月低位。 周二，美国长期政府公债收益率高位回落，投资者伺机逢低买涨成长型的科技板块股票，引发达科技公司股价大幅反弹。其中，特斯拉汽车股价大涨近20%。那么，这一波由于美国政府公债收益率波动引发的大盘股市修正行情，是否就此结束？

科技板块的反弹有可能持续

近几个周的科技板块修正主要源于投资者的获利了结引发。由于新冠疫苗逐步在欧美地区推广使用，投资者对经济恢复的乐观预期增强，并且美国各项近期的经济数据与劳动力市场均有强劲表现，导致美国长期政府公债收益率走升，市场预期国债收益率走升预示美联储将提前削减QE，并逐步升息。引发在疫情效应中暴涨的科技公司股价被重估，而出现卖盘，同时将资金转入周期性股票。这导致了以科技权重较大的纳斯达克指数连续三个星期下滑，跌幅最大达14%。 这种急跌导致技术“超卖”，并且一些公司的股价在经过修正后，被投资者重新买入。

美联储主席鲍威尔在上周表示，现行的资产购买与宽松的货币政策不会改变，近期通胀率可能走高，但具有暂时性。目前，美国通胀率稳定在1.4%，失业率在6.3%，仍然据美联储的目标有很大差距，即通胀率2%，并且达到充分就业。自新冠疫情前，美国失业率一度在4%以下。只有看到美国经济有明显好转后，美联储才可能开始紧缩货币政策。

另外，美国1.9万亿美元的新增财政刺激计划已经推出，在大力财政刺激政策与货币宽松政策的下，并且在投资者对经济恢复乐观预期中，股市有望继续保持上扬走势。这个趋势至少会保持到美联储开始示意削减QE的时间。按照其之前的计划，低息政策将一直持续至2023年。

美国纳斯达克指数（现金）-日线图

纳指目前在长期的上行趋势线支持下反弹，并且潜在突破前四个交易日的重要阻力价格12700附近，从随机震荡指标看，Stock在超卖区域有潜在反转的形态形成，若日内继续反弹走势，纳指有望继续运行在长期上行趋势线之上，进一步的潜在多头目标在13300关口。同时交易者需要谨慎关注12000的关键支持价格，若继续纳指选择继续修正，突破12000则潜在打开进一步的下滑空间，重新回探11000关口。

美元在中期内可能仍然有机会突破下行

近期美元走强，主要受到美国政府公债收益率飙升引发，但这种行情可能为短期，因美联储的联邦基准利率与量化宽松将持续一段较长的时间，若投资记忆再度引发国债收益率出现下滑，可能引发投资者对美元的再次卖盘。美元指数目前居于92水平附近，近期的波动空间可见上限在94附近，下限在90附近位置。但商品货币有可能在各国经济从新冠疫情中逐步恢复后随大宗商品价格仍然保持上行趋势，欧元在本周有可能受到欧洲央行的预期鸽派表态承压继续跌势。这些主要经济体货币的波动，将引发美元近期整理走势出现。

美元/日元-日线图

从随机震荡指标看，领先指标运行于超买区域，美元对日元汇率的继续回撤可能性较大即技术回撤的可能性较大。其最近的潜在支持在108.18附近，然后是107整数位置。同时，若美日选择继续上行，则上方的进一步潜在阻力在109.67附近，这个位置也为2020年6月份高位，为其难以短期内突破的位置。



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