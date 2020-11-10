受到有关新冠疫苗的积极消息鼓励，美国股市在周一出现新一轮的换手交易，一些曾受到新冠防疫措施重击的板块股价暴涨，包括金融、航空、旅游与娱乐行业等，同时能源与工业材料等大宗商品价格强劲上行。与此同时，受到疫情效应受益的科技板块股价大跌，美国FAANMG达科技股份公司中，只有谷歌以涨势收盘。科技股走跌产生溢出效应，引发港股昨日走跌，恒指收跌7%，京东(DJ.com)盘中跌超10%，腾讯一度跌幅达5%。从周二美股收盘情况看，换手交易引发的科技股走软持续，并且在拜登胜选美国总统后，这种效应可能将更加被强化。

新冠疫苗喜讯或将成为金融市场的转折点

前日，美国医药公司辉瑞制药与德国实验室BioNTech公布，其研发的新冠疫苗在后期临床试验结果显示对预防新冠受染率达90%，远远高出一些科学家的预期。并且将申请美国食品与药品监督管理局(FDA) 的紧急批准，预期在年底时间开始批量生产。新冠疫苗的确定消息或引发投资者的策略性改变。其产生的效应主要包括以下几点：

科技股短期筑顶、周期性股票进一步筑底。由于新冠疫情的效应，在本年改变了绝大多数人的生活习惯，在家中学习、工作以及网络业务，催生了科技公司业绩卓越，引发这些板块的空前涨幅。同时，航空、旅游、能源与金融股价急跌。新冠疫苗的成功临床结果给投资者带来生活将回归“常态”的希望，则之前受到重击的行业板块将出现一波强势反弹，成为带动大盘板块的主力。投资者将有科技板块获利了结，将资金转入这些行业中进行抄底。

2. 避险资产筑顶、风险资产继续反弹。避险资产将受到投资风险意愿打压进一步走软，获利资金转入风险资产推进这些资产价格的进 一步反弹。大宗商品中风险资产主要包括贵金属如黄金、白银、钯金等在近期将可能面临进一步跌势，同时能源类如原油、天然气 与工业材料如铜将有望继续反弹。同时避险类货币如日元、瑞郎将出现贬值，特别是对商品货币走弱。同时典型的商品货币包括纽 币、澳元与加元有望继续突破上行。

3. 美国政府公债受益率走高，美元潜在止跌。 新冠疫苗若进入批量生产，将推涨美国公债收益率，市场将预期美联储将改变长期货 币宽松的口径，则引发美元的止跌行情。但在美联储真正做出表态前，美元由此出现反弹走强的可能性很小。这种预期至少会减弱 美元的跌势，引发美元资产的回流。

技术分析

美元/日元-日线图

日线图中显示，美元兑日元在周一大幅上行后，潜在扭转了前期跌势，日内的阻力价格仍然集中在50日均线附近105.30，其上行突破的可能性极大。随机震荡指标MACD与价格形成明显牛背离的形态，其进一步的多头目标可能在100日均线106整数位关口，然后是106.40（斐波那契回荡线50.0%）。近期的潜在支持价格首看104顾客耨，然后是近期低点103附近。



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