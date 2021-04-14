标普与纳指收创高位，比特币突破63000

周二，美国标普指数与纳斯达克指数再次创出历史新高，标普500指数上涨0.33%，纳斯达克涨幅达1%，并一度突破14000关口。

美国通胀率走升，大企业业绩报告或进一步提振大盘

昨日公布的美国3月份消费者物价指数录得12个月涨幅2.6%，远超2月份录值1.7%。 通胀率走升令投资者相信经济反弹开始加速，配合美联储的长期低息计划，鼓励成长型股票走升。苹果公司股价上涨2.33%，英伟达走升3%，特斯拉公司股价上行8%。下半月将有美国大科技公司业绩报告公布，美国金融公司业绩报告将于明日开始陆续公布，潜在带来美国大盘股市的进一步走升。

标普500指数-日线图

美国标普500指数日线图显示目前其受到上行通道上轨的潜在阻力，有可能出现技术回落，上行的潜在阻力在昨日高点4148关口，下方首个潜在支持位置在20日均线附近1014左右。从随机震荡指标看，Stochastic进入超卖区域多时，MACD的上行动能显示减弱，说明标普指数出现技术性回撤的可能性较大。

Coinbase今日IPO，比特币突破63000美元

美国最大的加密货币交易商Coinbase Global Inc. 将在美国时间周三，亚太晚间时间首次公开募股（IPO）交易。对于首个加密货币交易所上市，其一季度营收在过去的三个月中达18亿美元，利润额达8亿美元，单第一季度的利润为去年全年的两倍多。比特币在周二再次创历史新高，突破63000关口，比特币年度涨幅达233%，目前的市值达1.1万亿美元。第二大加密货币以太币的市值达2468亿美元，年度涨幅达261%.

比特币-日线图

比特币技术形态上浮现出潜在的熊背离走势，并且自1月份以来形成上升楔形的走势，多重的潜在技术信号或引发比特币出现技术回撤，日内的潜在上行阻力关键看昨日高点63743附近，若出现回撤则潜在的首要空头目标在58364左右（50.0%斐波那契延展线回荡线）。今日需要重点关注Coinbase的IPO情况，若比特币突破上行，则其进一步的潜在目标将在72000水平。



